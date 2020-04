Les producteurs de Marvel n’auraient jamais dû essayer de faire se produire Natasha et Banner

La romance n’a jamais été une énorme composante de l’univers cinématographique Marvel. Pour chaque Peter Parker et MJ, vous avez au moins un couple qui semble être terminé avant de commencer, comme Bruce Banner et Black Widow.

Ce couple a commencé assez prometteur, mais après un ou deux films, Hulk l’a quittée non seulement mais la planète entière et a fini par traîner avec Thor. Après ce moment, en ce qui concerne Hulk, la romance était à peu près morte.

Que s’est-il passé avec Hulk et Black Widow?

L’idée de Hulk et Black Widow en couple semblait provenir de Joss Whedon, l’auteur et réalisateur des deux premiers films Avengers. C’est dans les Avengers originaux que l’idée a pris racine car Natasha est celle qui a trouvé Bruce Banner et l’a convaincu, contre son meilleur jugement, de rejoindre l’équipe. Ce n’était pas avant qu’elle ait appelé une escouade de soldats du SHIELD prêts à frapper si Banner Hulked.

Ce n’était pas le cas à ce moment-là, mais Natasha était le témoin principal de son premier Hulk plus tard dans ce film, donc il était logique d’un point de vue narratif que quelque chose au-delà des coéquipiers ou de l’amitié puisse y être développé. Dans Age of Ultron, il est devenu clair que Natasha était le gestionnaire de Hulk, celui qui l’a calmé au besoin. Cela a conduit à une romance hésitante sur la scène de la fête dans Age of Ultron, et cette romance a été encouragée par Captain America, qui a eu un bref flirt avec Natasha dans Winter Soldier.

Après cela, cependant, il ne s’est pas passé grand-chose. À la fin d’Ultron, Hulk a volé dans l’espace et a finalement rejoint Thor, et une fois que cela s’est produit, toute romance avec Natasha n’a été mentionnée qu’en passant. Lorsque Natasha est morte dans Avengers: Fin de partie, le professeur Hulk, qui n’a pas été témoin de sa mort, a eu un moment de rage, mais c’était tout ce qui restait de leur romance, telle qu’elle était.

Que disent les fans du couple pas si super?

Lorsqu’un thread Reddit a demandé quel couple MCU avait la pire chimie, la toute première réponse était «Hulk et Black Widow. Quiconque pensait avoir besoin d’une sous-intrigue à moitié romantique devrait obtenir une bonne fessée. »

Les fans ont noté que la romance était la création de Whedon, mais Whedon n’a pas réalisé Marvel depuis Age of Ultron, et il y a eu plusieurs rapports selon lesquels le film était une production difficile qui a laissé Whedon se sentir épuisé. Il semble que Whedon soit parti, la romance Black Widow / Natasha l’a accompagné, et les scénaristes et réalisateurs qui l’ont suivi ont décidé de ne pas reprendre ce fil. Les auteurs d’Infinity War / Endgame ont essayé de le faire fonctionner, mais ne pouvaient tout simplement pas l’adapter.

Un fan a grommelé: «Je pense en fait que le manque de reconnaissance de leur romance depuis ce film a été pire que s’ils venaient avec. Ils auraient dû le résoudre au lieu de nous donner un regard à moitié entre eux sur Infinity War. »

Quels autres couples MCU auraient pu travailler?

D’autres fans ont suggéré qu’une romance entre Black Widow et Captain America aurait pu fonctionner, Chris Evans et Scarlett Johansson ayant une chimie particulièrement bonne. Et c’était avant Age of Ultron. “C’était tellement ennuyeux parce que la casquette et la veuve noire avaient une chimie tellement incroyable en deux et ensuite ils l’ont mise au hasard avec Bruce.”

Il a également été suggéré qu’une romance entre Steve Rogers et Sharon Carter, nièce de Peggy Carter, également taquinée dans The Winter Soldier, était quelque chose d’une occasion manquée. Elle est apparue à nouveau dans Captain America: Civil War et a partagé un baiser avec Steve, mais les choses ne sont jamais allées plus loin. Peut-être que les scénaristes pensaient qu’en fin de compte, Steve n’avait d’yeux que pour Peggy. Heureusement que le voyage dans le temps est arrivé. Au moins Sharon Carter reviendra dans The Falcon and the Winter Soldier.