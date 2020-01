Les producteurs de ‘Southern Charm’ n’ont pas contacté Thomas Ravenel pour la saison 7, malgré la réconciliation de Kathryn Dennis

Thomas Ravenel continue de prétendre que les producteurs veulent qu’il revienne à Southern Charm pour la saison 7. Les retrouvailles surprise de Ravenel avec son ex-petite amie et mère de ses enfants, Kathryn Dennis, n’ont fait que susciter plus de rumeurs sur son retour. Alors que Dennis et Ravenel sont en meilleures conditions, les producteurs de Southern Charm ne l’ont pas contacté pour revenir – et pour une bonne raison.

Ancienne star de «Southern Charm» Thomas Ravenel | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Un ancien couple «Southern Charm» réuni

Contre toute attente, il semble que Ravenel et Dennis aient

fait amende honorable et traînent même aux mêmes parties.

Au cours du week-end, les anciennes et actuelles stars de Southern Charm se sont présentées à un événement sur le thème de James Bond et ont pris quelques photos ensemble pour les médias sociaux. Dennis a partagé l’une des images sur Instagram, et Ravenel et elle semblent avoir apprécié la compagnie de l’autre.

“Je ne suis personne Bond girl!”, A écrit Dennis à côté de la photo.

Une source intérieure de Southern Charm affirme que Dennis et

Ravenel a passé beaucoup de temps ensemble alors qu’ils continuent de coparentalité

leurs deux enfants. Bien qu’il soit difficile à croire, l’initié dit que

les choses commencent à devenir romantiques entre l’ancien couple.

“Elle se sent à nouveau à l’aise avec lui, et ils ont tous les deux

de rejeter toute autre relation qu’ils avaient l’un pour l’autre. Il y a ça

étincelle, et ils se laissent l’explorer en ce moment, “la source

assaisonné.

La source a précisé que Dennis et Ravenel ne mettent pas

étiquettes sur leur amour ravivé. Ils ont également dit que les choses pourraient changer rapidement

entre eux, surtout compte tenu de leur histoire volatile.

Ravenel et Dennis sortent-ils ensemble?

On ne peut nier que Ravenel et Dennis sont en meilleurs termes

qu’ils ne l’étaient l’an dernier. Mais malgré ce que l’initié prétend, cela ressemble à

les deux ne font qu’unir leurs forces pour le bien de leurs enfants.

Dennis n’a pas commenté les rumeurs d’amour, mais Ravenel

a récemment déclaré aux fans sur Twitter qu’ils ne s’étaient pas remis ensemble. Au lieu,

la star de Southern Charm en disgrâce a dit qu’ils étaient amicaux

parce que c’est bon pour leurs enfants.

“Non, nous faisons certaines choses ensemble parce que cela fait

les enfants très heureux de nous voir s’entendre. Et dans cette affaire, nos intérêts sont

parfaitement alignés », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, voir Dennis et Ravenel traîner comme de vieux amis a choqué les stars des fans de Southern Charm (surtout à la lumière de leur récente bataille pour la garde). Cela a également conduit à davantage de rumeurs selon lesquelles Ravenel reviendrait dans la série dans un avenir proche.

S’adressant aux médias sociaux, Ravenel a affirmé que les producteurs avaient atteint

à lui et lui a demandé de revenir pour la saison à venir. La nouvelle est venue au milieu

rapporte que Bravo cherchait des acteurs pour faire bouger les choses pendant la saison

sept.

Bravo veut-il vraiment que Ravenel revienne sur «Southern Charm»?

Ravenel a quitté Southern Charm à l’automne 2018 sous peu

après la nouvelle, il a été accusé d’agression sexuelle. Ravenel a nié

allégations, mais il a ultérieurement plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

Au lieu de passer du temps derrière les barreaux, Ravenel a payé une amende de 500 $

pour ses actions. Il a également été poursuivi et a conclu un règlement de 125 000 $, la plupart

dont est allé à un organisme sans but lucratif qui aide les survivants d’agression sexuelle.

Au vu du scandale de Ravenel, ce serait un énorme risque pour Bravo

pour l’inviter à nouveau sur Southern Charm. Selon People,

les producteurs affirment qu’ils n’ont pas contacté Ravenel pour revenir,

ce qu’il prétend sur les réseaux sociaux.

La production pour la saison à venir devrait bientôt commencer.

Le tournage aurait été retardé car Bravo était à la recherche de nouveaux acteurs

membres (qui ne comprend apparemment pas Ravenel).

Dennis et Ravenel concluent un accord de garde

En attendant de voir comment cette histoire évolue, Dennis et Ravenel

ont conclu une nouvelle entente de garde concernant leurs deux enfants, Kensington et

Saint Julien.

Comme les fans de Southern Charm s’en souviendront, Dennis a perdu la garde

2016 après avoir échoué à un test de dépistage de drogue. Elle est ensuite entrée en cure de désintoxication et a regagné

garde. À la lumière des accusations d’agression sexuelle de Ravenel, Dennis a tenté de gagner

garde complète des kiddos à l’automne 2018.

Les deux ont mené une bataille acharnée pour la garde des enfants pendant plus d’un

un an avant de parvenir finalement à un accord en novembre 2019. Les deux

un accord dans lequel ils ont partagé la garde, Ravenel dépensant un peu plus

du temps avec les enfants.

«L’accord de garde des parties a accordé à M. Ravenel une

garde légale des enfants mineurs », a expliqué l’avocat de Ravenel. “Le

les parties partagent actuellement la garde physique des enfants sur une répartition de 36% / 64%,

avec Mme Dennis ayant les enfants cinq nuits sur quatorze et M.

Ravenel ayant les enfants neuf nuits sur quatorze. “

L’avocat a ajouté que l’accord va changer cet été et

la paire partagera également son temps avec les enfants. Après l’accord

a été atteint, Dennis a révélé qu’elle se sentait comme un «poids énorme» était

de ses épaules.

La nouvelle saison de Southern Charm devrait être présentée en première

en 2020.