Les producteurs de théâtre annoncent une pause face à l’urgence sanitaire

De l’écriture

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 7

Avec le message: “Nous aurons un entracte … sous peu, nous continuerons”, Alejandro Gou Producciones a annoncé une pause dans le fonctionnement des théâtres du Centre Culturel 1 et 2, ainsi qu’à Aldama.

La production a rapporté qu’à partir de ce lundi 16 mars et jusqu’au 20 avril, conformément aux mesures promulguées avant l’urgence sanitaire actuelle et avec l’intérêt que le Mexique maintienne la santé en priorité, les billets achetés pour Hoy no me soulever, Jesus Christ Superstar, Le jeu qui va mal, Champions of Magic et Paw Patrol seront relocalisés à de nouvelles dates.

Best Theatre a annoncé la suspension des fonctions des œuvres programmées à partir de cette date et jusqu’au 19 avril: Lies, Mentidrags, Toc Toc, The monologues of the vagin, Defending the caveman and Perfect strangers.

Dans le respect des mesures de transition vers la phase 2 pour faire face au coronavirus, définies ces derniers jours par le gouvernement fédéral, le chef du gouvernement de Mexico et les gouverneurs des États, Best Theatre maintiendra sa collaboration étroite avec les autorités avec afin de soutenir les décisions institutionnelles.

Le Teatro en Corto fermera également ses installations et demande: unissons-nous en tant que Mexicains pour maintenir le bien-être de notre pays et parvenir à une reprise rapide, ont déclaré Lola Cortés et Paco Lalas.

Jusqu’à hier, après l’achèvement du Vive Latino, Ocesa a annoncé la suspension de toutes ses activités prévues jusqu’au 19 avril.

La situation de chaque acte sera définie prochainement, qui sera révélée à travers ses différents canaux de communication, a indiqué le promoteur dans un communiqué.

