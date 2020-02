Les producteurs dévoilent le prochain «Wild Ride» de ce personnage clé

Les fans sont fatigués d’attendre plus de NCIS: la Nouvelle-Orléans. Maintenant que c’est officiellement février 2020, le prochain nouvel épisode est dans quelques jours (OK, semaines). Avec tout ce qui s’est passé lors de la finale de l’automne, que va devenir l’équipe NCIS: New Orleans? Voici pourquoi les producteurs taquinent la première mi-saison sera une «course folle».

Pourquoi Dwayne Pride pourrait être dans de l’eau chaude au retour de «NCIS: New Orleans»

Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride | Sam Lothridge / CBS via .

C’est vrai: NCIS: le chef de la Nouvelle-Orléans, Dwayne Pride (Scott Bakula), a tué par balle le chef de la secte, Eddie Barrett (Eddie Cahill). Pour défendre Pride, Barrett est responsable de la mort de l’agent spécial Christopher LaSalle (Lucas Black) et des nuits blanches de Pride.

Il a suggéré qu’il était capable de plus, insinuant la fille de Pride, Laurel (Shanley Caswell) et sa petite amie, Rita Devereaux (Chelsea Field), seraient les prochaines.

Eddie s’est agenouillé devant Pride dans les bois, Pride a sorti son arme et a mis Eddie hors de la misère de tout le monde. On ne sait pas si la fusillade a été de sang-froid, car les coups de feu ont été tirés hors caméra sans aucun témoin. C’est la parole de Pride contre celle d’un fantôme.

“Il aurait pu chercher son arme”, a déclaré Bakula à TV Insider, ce qui ressemble étrangement à quelque chose que Pride pourrait dire.

Voici à quoi s’attendre pour la fierté lorsque «NCIS: La Nouvelle-Orléans» revient

Le dimanche 16 février, les téléspectateurs verront les conséquences du possible «meurtre» de Pride se dérouler sur un arc de quatre épisodes. La moitié arrière de la saison six explorera davantage le passé de Pride. Son éducation et les choses stockées dans son subconscient peuvent débloquer plus qu’il n’est prêt.

Les fans pourront également mieux comprendre comment l’enlèvement de Pride et les drogues au LSD de la saison 5 l’affectent toujours. Les réponses sur l’homme en costume rouge qui est apparu à la fin de la finale d’automne sont à venir.

Le producteur exécutif, Jan Nash, a déclaré que les flashbacks révéleront tout.

«Cette expérience a déclenché ce traumatisme profondément ancré dans son passé. Ce sont des souvenirs d’enfance liés à sa mère [Mena] Et père [Cassius, now deceased]. “

Le co-producteur exécutif, Christopher Silber, a fait écho à Nash.

“Ce à quoi Pride est confronté est psychologique, ce qui le rend presque plus effrayant.” S’il y a un méchant après lui, il sait comment le prendre. Mais cela vient de l’intérieur », a-t-il déclaré. “Et ça arrive quand il a vraiment besoin d’être sur son jeu.”

Que se passe-t-il avec le reste de l’équipe ‘NOLA’?

Pride obtient de l’aide de Patton Plame (Daryl «Chill» Mitchell) pour l’aider à identifier l’homme en costume rouge via un croquis composite. Pendant ce temps, les autres sont occupés à empêcher une nouvelle vague de délits.

Sebastian Lund (Rob Kerkovich) aide à arrêter un groupe de suprémacistes blancs avec l’aide de Hannah Khoury (Necar Zadegan) et Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito).

À travers tout cela, un nouvel assassin vient en ville pour faire bouger les choses (comme s’il fallait les secouer). Tout le chaos fait un peu reculer Pride.

“Patton lui rappelle qu’il n’est pas quelqu’un qui fuit des choses qui font peur”, a déclaré Nash, suggérant que l’état d’esprit de Pride est plus délicat que jamais.

Bakula a ajouté que les soins personnels ne figurent pas en haut de la liste de Pride.

“[LestressetlemanquedesommeiletdeconcentrationdePridelerattrapent-etpasdanslebonsensIlserendcomptequeladistractionmetd’autrespersonnesendanger»a-t-ildéclaré[Pride’sstressandlackofsleepandfocuscatchuptohim—andnotinagoodwayHerealizesthedistractionisputtingotherpeopleatrisk”hesaid

Quant au traitement, les fans savent que Pride est résistant. Son entêtement ne peut aller jusque-là. C’est pourquoi, a déclaré Nash, ils ont offert au personnage une alternative: une thérapie assistée par un psychédélique, un peu comme le LSD qui l’a mis en état au départ.

«Nous avons décidé de faire quelque chose de très actuel en ce moment, qui est de traiter les traumatismes avec une microdose de LSD. Nous revenons à la chose qui a causé [the visions] et l’utiliser pour déverrouiller le mystère », a déclaré Nash.

Par un épisode de mars de NCIS: La Nouvelle-Orléans, tous les signes indiquent l’état mental et émotionnel de Pride à sa limite.

“C’est une course folle”, a déclaré l’écrivain et producteur exécutif Chad Gomez Creasey. “L’histoire a nécessité des visuels et une conception sonore spécifiques, mais aussi une touche émotionnelle unique.”

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient le 16 février sur CBS.