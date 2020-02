Les producteurs d’Oiseaux de proie sur Harley Quinn, le film R Rating & Future

Les producteurs de Birds of Prey Sue Kroll et Bryan Unkeless discutent de la cote R du film libérant Harley Quinn et de l’avenir du gang de filles.

Birds of Prey de Cathy Yan a ouvert ses portes en étant le premier plateau de tournage coté R au sein de DC Extended Universe et en donnant libre cours au talent derrière le projet avec Harley Quinn. Harley Quinn a été introduite dans Batman: The Animated Series et depuis lors, elle est un incontournable de la tradition de DC Comics. Au fil des ans, Harley Quinn est devenue un peu plus énervée qu’elle ne l’était à l’origine, il est donc normal qu’elle finisse par se retrouver dans un cadre classé R pour Birds of Prey.

Après avoir vu Birds of Prey et avoir assisté à une Harley Quinn cotée R, Heroic Hollywood a eu l’occasion de discuter avec les producteurs Sue Kroll et Bryan Unkeless de la liberté de laisser Harley en liberté et de l’avenir de la franchise. Voici ce qu’ils avaient à dire lors de notre interview:

Il s’agit du premier film d’équipe de bande dessinée féminine de DC Extended Universe. Il est également noté R. Qu’est-ce qui a inspiré le choix de le classer R et vous a-t-il donné suffisamment confiance pour aller dans cette direction?

Bryan Unkeless: Eh bien, cela a vraiment commencé avec Christina Hudson et Margot Robbie, qui sont juste tombées amoureuses de ces personnages. Ils voulaient créer quelque chose qui était audacieux et vraiment original et ils voulaient repousser les limites et en faire une balade amusante. Ils ne voulaient aucune limite à cela. Je pense que c’était vraiment à cause d’eux d’être un peu entravés et de s’amuser avec la narration.

Sue Kroll: Et si vous y pensez aussi, je veux dire Harley, non? Elle est cette psycho adorable. Notre cote lui permet d’être la version la plus audacieuse d’elle-même. Donc, on a toujours eu l’impression endémique que ce serait une note R.

Était-ce gratuit de laisser Harley se détacher?

Sue Kroll: Je pense que oui. Ce qui est merveilleux dans ce film et chez Harley, c’est que vous pouvez voir beaucoup d’aspects différents de son comportement. Beaucoup de dimension. Tout le monde est tombé amoureux de Harley et de Suicide Squad, mais vous pouvez voir une version plus tendre, désordonnée et folle de Harley. Mais elle traverse également sa rupture avec le Joker. C’est aussi très touchant et émouvant. Elle est fabuleusement adorable tout le temps. Donc, je pense que ça pourrait être un film juste consacré à Harley. Elle est tellement intéressante à regarder tout le temps.

Il y a beaucoup de références à l’univers DC. Plus précisément Batman, mais il y a aussi une référence Captain Boomerang. Y avait-il des camées ou quoi que ce soit que vous vouliez inclure, mais pas?

Bryan Unkeless: Non, pas vraiment. Je pense que nous essayions juste de garder notre esprit concentré sur ce film, cette histoire, en faisant le meilleur travail de raconter celui-ci. Nous aimons DC et avons la base de fans… tout ce que vous avez à faire est d’aller à Comic-Con et de voir à quel point tout cela signifie pour ces fans. Et nous voulons juste faire ce qu’il faut. Nous avons donc pensé que la meilleure façon de le faire était de vraiment se concentrer sur le script que nous avions à portée de main et ces personnages et de bien faire tout au long du processus.

Sue Kroll: Je pense que c’est toujours amusant d’avoir des hochements de tête… d’avoir leurs aspects du monde. Comme Brian l’a dit, c’est sa propre chose, mais ce sont des références amusantes.

Birds of Prey est distinctement différent de tout autre film DC que Warner Bros a sorti. Y avait-il des films qui l’ont inspiré?

Bryan Unkeless: Tout d’abord, ils ont retiré une page des bandes dessinées, non? Et il y a une qualité audacieuse et bruyante chez Harley Quinn mais aussi chez les oiseaux de proie. toutes ces femmes ont une puce sur leur épaule et elles sont toutes fantastiques mais aussi imparfaites. À tout moment dans la réalisation d’un film, vous regardez d’autres films et vous prenez des références stylistiquement, mais cela a été avant tout tiré des bandes dessinées.

Avez-vous des idées sur où vous allez après cela?

Sue Kroll: Eh bien, nous devons passer à travers cette version et espérons que cela se passera bien, mais cela pourrait aller n’importe où, je veux dire, ce sont des personnages si intéressants, mais je pense que c’est vraiment prématuré à dire. C’est un monde si riche… avec un peu de chance, nous pourrons y toucher.

Bryan Unkeless: J’adorerais voir ce que le brillant cerveau de Christina fera ensuite.

Vous pouvez regarder la vidéo de l’interview complète ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey sortira en salles le 7 février 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur Harley Quinn, Birds of Prey et l’avenir de DC Extended Universe.

