Les producteurs révèlent que Jack n’est pas le père parfait – il a causé l’anxiété de Randall

Randall (Sterling K. Brown) était au centre de l’épisode de cette semaine de This Is Us. Nous avons finalement découvert d’où provenait son anxiété et la réponse est dévastatrice. Jetons un œil à la façon dont l’épisode Randall-lourd de cette semaine a révélé quelque chose de grand sur Jack Pearson (Milo Ventimiglia) en tant que père. Les producteurs confirment que ce n’est pas un moment de fierté pour Jack.

Qu’est-il arrivé à la santé mentale de Randall Pearson dans «This Is Us»?

Dans l’épisode «Un enfer d’une semaine: première partie», nous voyons Randall face à face avec un intrus brandissant un couteau. En tant que parfait père et protecteur, il dit à l’étranger de prendre ce qu’il veut, mais il ne dépassera pas Randall.

Le cambrioleur attrape le portefeuille de Randall et sort par la porte d’entrée. Les fans à la maison ont tous poussé un soupir de soulagement massif. Cependant, les choses sont loin d’être terminées pour le conseiller municipal. Le reste de l’émission l’a vu avoir du mal à avoir de simples conversations avec les gens.

Les Pearsons ont un système de sécurité à domicile, mais les notifications vont directement au téléphone de Randall, ce qui le rend encore plus préoccupé. Il ne peut ni penser ni parler en phrases complètes pendant la majeure partie de l’épisode.

Au cours des dernières minutes, il a finalement une panne. Randall s’enferme dans la salle de bain et appelle son frère, Kevin (Justin Hartley). Heureusement, son jeune frère le calme. Cependant, nous savons que ces sentiments vont refaire surface jusqu’à ce que Randall accepte le fait qu’il a besoin d’aide.

Qu’est-ce que Jack a dit au jeune Randall qui aurait pu causer l’anxiété de son fils?

Dans les flashbacks de l’épisode, nous voyons Randall, Kevin et Kate d’âge préscolaire dans de tout nouveaux «grands lits pour enfants». Jack reste debout pour prendre soin des enfants pour leur première nuit dans les nouveaux lits. Le jeune Randall est le premier à avoir du mal à dormir.

Au début, Jack le réconforte et s’endort à côté du lit de son fils. Quand il se lève pour redescendre, Randall se réveille à nouveau. Le petit garçon ne s’est pas encore endormi et est visiblement bouleversé.

Jack essaie cette fois un itinéraire différent. Il dit au petit Randall que le garçon est le plus facile des trois enfants. Jack lui dit qu’il doit être fort pour surveiller Kate et Kevin.

Le père ne s’attendait pas à ce que Randall soit le plus difficile avec les nouveaux lits, et il lui demande de redevenir l’enfant facile du groupe. Va dormir, Randall. Les fans se demandent si cela a été un peu trop dur pour le jeune enfant.

Les producteurs de «This Is Us» révèlent que cette scène n’a pas été un grand moment papa pour Jack

Lorsqu’on demande à Isaac Aptaker, l’un des producteurs de la série, si la scène avec le jeune Randall pourrait être un facteur contribuant à la réticence de Randall à demander de l’aide, la réponse est un oui retentissant.

“Je pense que ce n’est peut-être pas le moment parental le plus fier de Jack avec son fils d’âge préscolaire, mais c’est la vérité”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly. “Les enfants sont tous très exigeants, et Randall a toujours été celui qui est bon à l’école, désireux de plaire, a cette relation vraiment spéciale avec ses parents.”

Jack dit à son fils à ce jeune âge qu’il doit continuer d’être le bon enfant de la famille, et cela met une tonne de pression sur Randall.

“Il est le bon fils à bien des égards”, poursuit Aptaker. “Donc, avoir ce rôle dans la famille met beaucoup de pression sur Randall, sans que Jack et Rebecca ne s’en rendent même nécessairement compte, pour faire face à ses propres problèmes et ne pas prendre trop d’air.”

Tout au long du reste de l’épisode, nous pouvons voir comment Randall continue de prendre de plus en plus. Il ne veut pas être un fardeau pour sa maman, alors il ne lui parle pas de ses cauchemars. Randall continue sa vie sans demander d’aide, parce que c’est ce que Jack lui a dit de faire.

Bien sûr, Jack ne voulait pas forcer Randall à garder son anxiété comme ça; mais c’est le résultat. Nous verrons si Randall cherche enfin de l’aide pour son état mental lorsque This Is Us reviendra mardi prochain à 21 heures. ET sur NBC.

