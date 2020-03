Les productions de ‘Avatar 2’ et ‘Le Seigneur des Anneaux’ sont reportées indéfiniment

Prenant sa place dans une grande partie du monde, le coronavirus a provoqué le report d’un très grand nombre de productions et de premières de films. Cependant, la Nouvelle-Zélande, pays éloigné du sud-ouest de l’océan Pacifique, semble se porter plutôt bien. Malheureusement, COVID-19 n’a pas mis longtemps à arriver pour que la suite d’Avatar et de la nouvelle série Lord of the Rings soit reportée indéfiniment.

Les deux productions devraient avoir lieu sur l’île de près de 5 millions d’habitants, et avant le Mémorandum signé par le Premier ministre Jacinda Ardern déclarant que les réunions de plus de 500 personnes sont interdites, ils ont dû suspendre leurs activités pour la sécurité de tous.

En parlant spécifiquement d’Avatar 2, le producteur américain des quatre suites programmées d’Avatar, Jon Landau, s’est entretenu avec le New Zealand Herald pour confirmer que l’équipe de direction pour la production de 1,65 milliard de dollars restera à Los Angeles. “Nous l’avons retardé. Nous avions prévu de partir vendredi soir avec un groupe de personnes et de commencer les préparatifs. Mais nous avons pris la décision d’attendre et de continuer à travailler ici (Los Angeles), et à y aller un peu plus tard que prévu. »

Les suites de l’Avatar 2009, qui est le deuxième film le plus rentable de tous les temps avec 4,6 milliards de dollars, sont en préparation depuis le début de la production en 2017. Chacune des quatre suites programmées aurait un budget. de 413 millions de dollars. En février, de nouvelles dates de sortie ont été annoncées pour les quatre suites Avatar: Avatar 2 17 décembre 2021. Avatar 3 décembre 2023, Avatar 4 décembre 2025 et Avatar 5 décembre 2027.

Quant à la série attendue du Seigneur des Anneaux, dont l’espagnol J. A. Bayona est le directeur exécutif, elle a été suspendue indéfiniment. Le New Zeland Herald a également publié un avis de suspension des activités aux 800 membres de l’équipe artistique et technique. Certains membres de la production ont souligné qu ‘”il n’y a pas de réponse claire quant au moment où la production reprendra”.

La nouvelle série de Middle Earth, avec un budget estimé à un milliard de dollars, ajoute à la tendance mondiale de plusieurs producteurs à suspendre des activités telles que Netflix et Disney. Il faut maintenant attendre que tout se calme pour qu’ils reprennent leurs activités et que nous puissions avoir ces productions le plus tôt possible à l’écran.