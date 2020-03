Les propriétaires de théâtre lancent un fonds de 2,4 millions de dollars pour les employés – / Film

Il y a près de deux semaines, la National Association of Theatre Owners, qui représente plus de 33 000 cinémas aux États-Unis, a annoncé qu’elle s’engageait à verser 1 million de dollars aux employés de théâtre touchés par le coronavirus (COVID-19). L’organisation a promis que les détails sur le fonds seraient divulgués sous peu, et il semble maintenant qu’ils aient un plan à deux niveaux pour le verser à ceux qui en ont besoin.

Fonds de 2,4 millions de dollars pour les employés

Le 18 mars, l’OTAN a prélevé un million de dollars sur ses réserves et l’a réservé comme «fonds d’amorçage pour un effort visant à aider les travailleurs à surmonter cette crise en coopération avec nos partenaires industriels». Maintenant, grâce au Pioneer Assistance Fund (via Variety), cette semence semble avoir fleuri – à hauteur de 2,4 millions de dollars. Aujourd’hui, les organisations ont annoncé conjointement que la première partie de leur initiative est un programme de subventions qui offre une allocation aux travailleurs de théâtre qui répondent à un ensemble spécifique de critères. Pour répondre aux exigences de ce premier niveau, une personne doit avoir travaillé dans une exposition théâtrale pendant au moins cinq ans.

Les détails sur le deuxième niveau sont toujours en préparation, mais Variety dit que l’objectif est «d’étendre l’assistance à un plus grand groupe de personnes qui travaillent dans l’industrie du cinéma, au cas où la crise actuelle se prolongerait pendant une longue période». Il y a fort à parier que nous n’allons pas sortir de ce chaos de si tôt, donc planifier un scénario à plus long terme semble être une bonne idée. Bien que je sois heureux qu’ils fassent un effort pour aider les employés du cinéma, et je ne suis certainement pas en mesure de comprendre la logistique de la façon dont les fonds de cette taille peuvent être distribués, de l’extérieur en regardant dedans, cela semble être une sorte de une déception que l’ancienneté est prise en compte avec un ensemble d’aide. Tout le monde était essentiellement en congé ou mis à pied à peu près au même moment, alors ne devrait-il pas être en mesure de payer tout le monde en même temps? Peut-être que les vétérans pluriannuels devraient recevoir une plus grande part de l’argent, mais comme tout le monde souffre en ce moment, il semble malheureux de laisser des employés suspendus qui travaillent dans l’industrie depuis moins de cinq ans.

Une chose est sûre: les gens ont besoin d’aide et rapidement. Bien que Cinemark ait gardé de nombreux employés à bord travaillant des heures réduites, cette chaîne a maintenant réduit les salaires de ses employés d’environ 50% dans le but de maintenir autant d’employés sur la liste de paie que possible et de se positionner pour être prêt pour un retour lorsque les choses revenir à la normale.

Même si les États-Unis ont adopté un plan de relance historique de 2 billions de dollars la semaine dernière pour aider les entreprises américaines, il est difficile de mettre un montant exact sur la part exacte de cette somme qui ira à l’industrie du cinéma. L’OTAN semblait satisfaite du fait que les cinémas seront en mesure de payer leurs coûts fixes alors qu’ils ne sont pas en mesure de générer de nouveaux revenus, affirmant que «les salles de cinéma peuvent espérer en toute confiance rouvrir et servir à nouveau leurs communautés».

