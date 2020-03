Les protagonistes du film Contagio reviennent pour donner des conseils sur le coronavirus

▲ Laurence Fishburne, Matt Damon et Kate Winslet ont participé au film 2011. Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. 8

New York. Les stars du thriller viral Contagion 2011, le pressentiment d’aujourd’hui, sont de retour pour donner des conseils sur le Covid-19.

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet et Jennifer Ehle ont fait équipe avec des scientifiques de la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia pour une série de quatre vidéos avec des conseils de santé et des messages d’encouragement pour la population.

Lavez-vous les mains comme si votre vie en dépendait, explique Winslet dans son annonce. Parce que, surtout maintenant, cela en dépend peut-être.

Ehle souligne que le coronavirus est nouveau, donc personne n’est à l’abri. Chacun de nous, indépendamment de son âge ou de son appartenance ethnique, risque de le contracter, prévient l’actrice.

Contagion, réalisé par Steven Soderbergh, explore un cadre dans lequel un type de grippe mortelle et contagieuse se propage à travers le monde. Dans sa vidéo, Damon note que le film fait son retour dans les tableaux de popularité iTunes pour des raisons évidentes.

Damon, qui a joué un personnage du film qui était immunisé contre le virus hypothétique, recommande également d’écouter des experts en santé et de rester à environ deux mètres des autres personnes.

Fishburne a demandé d’aider le personnel médical à lutter contre la maladie au fond du canyon. Si nous pouvons atténuer cela, nous pouvons donner à nos médecins et infirmières dans nos hôpitaux la possibilité de nous aider à passer à travers ensemble, souligne-t-elle.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort.

