Les protège-dents de fortune présentent un risque de contagion

Mexico.- La publication de notes informatives faisant référence au fait que dans de nombreux pays, dont le Mexique, de nouvelles mesures sont prises pour répondre à la demande de dispositifs médicaux tels que masques, masques et respirateurs, a été un feu rouge pour Misael Ortiz de la O, étudiante au troisième cycle en design industriel. de l’UNAM.

Pour le membre du Digital Manufacturing Laboratory de la Faculté d’Architecture, l’intention de soutenir les établissements de santé publique en faisant don et / ou en vendant des articles offrant une certaine protection contre le coronavirus, à l’aide de machines de fabrication additive (impression 3D) Ce n’est peut-être pas la solution.

“Il est de la plus haute importance d’avertir la population générale que la plupart de ces articles ne protègent pas pleinement les gens s’ils ne sont pas fabriqués correctement, au contraire, ils pourraient représenter un autre problème pour la santé publique”, a-t-il déclaré.

Misael Ortiz a une expérience de travail avec cette technique dans la régénération osseuse, utilise les mêmes matériaux que ceux utilisés pour fabriquer des dispositifs médicaux et explique qu’en raison de sa nanostructure, il reproduit tout ce qui y est mis. “Si ce matériau est capable d’absorber l’humidité et que le virus est transmis par des microgouttelettes, en plus de ne pas effectuer la procédure dans des environnements stériles, cela représente un risque grave.”

Il a dit que si quelqu’un est infecté sans le savoir et qu’une microgouttelette tombe sur le matériau, le virus peut proliférer à l’intérieur et non seulement Covid-19, mais aussi des bactéries. “S’ils vont être dans des environnements hostiles comme un hôpital, il est très facile pour les virus de se contaminer et de proliférer.”

Ortiz de la O a consulté la récente étude Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 Compared with SARS-CoV-1 du magazine “The New England Jounal of Medicine”, qui rapporte l’évaluation de cinq conditions environnementales (aérosol, cuivre , plastique, carton et acier inoxydable). Les résultats indiquent que le virus peut rester actif pendant trois heures dans un aérosol, tandis que dans le cuivre, le plastique, le carton et l’acier inoxydable, il peut rester actif pendant plus de 72 heures. «Le matériau des produits développés dans la fabrication additive domestique est généralement du plastique. De telle sorte que si le virus se loge dans la pièce fabriquée, il sera présent plus longtemps », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il recommande que si vous travaillez avec cette technique, c’est quelqu’un qui la connaisse en détail, ainsi que les matériaux et les techniques de stérilisation. “Tout le monde ne le sait pas, l’impression 3D est gérée par hobbie et devient un danger, quand ils ont remarqué qu’ils pouvaient vendre ces masques à un prix élevé, d’autres en ont fait don, mais sans prendre ces considérations.”

Il a souligné que la plupart des imprimantes 3D à bas prix sont ouvertes et permettent l’entrée et la sortie d’air et de fluides. En revanche, il a affirmé qu’il existe du matériel d’empreinte médicale mais que son coût est dix fois plus élevé.

D’autre part, les formes de stérilisation des produits sont un autre aspect à prendre en compte, car on ne sait pas comment ces produits interagissent avec les processus chimiques, les patients ou d’autres dispositifs médicaux, ce qui est une multitude de risques. “Le matériau utilisé est biodégradable, ce qui augmente la porosité du matériau, le rendant viable pour plus de bactéries et de virus à se reproduire.”

Les intentions sont bonnes mais le mieux est de chercher des groupes interdisciplinaires, qui existent déjà, de chercher d’autres alternatives moins chères.

“L’impression 3D est lente, coûteuse et improductive. Avoir une imprimante à la maison ne génère que la fausse idée que tout est rapide et peut être imprimé sur place et distribué. Bien qu’il ne s’agisse que d’un masque, il s’agit désormais d’un problème de santé publique et tout risque de contagion doit être évité “, a-t-il conclu.

