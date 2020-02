Les publicités LGBTQ seront diffusées dans le Super Bowl LIV

Ils disent “ Love is Love ” et il y a des moments où le monde est un meilleur endroit où nous voyons que le Super Bowl LIV sera le Super Bowl d’inclusion, non seulement en raison de la participation historique de Katie Sowers qui deviendra la première femme et ouvertement gay première personne

en entraînement dans un Super Bowl, mais aussi parce que cette année, un nouveau record sera imposé en termes de nombre de marques et de publicités mettant en vedette diverses références LGBTQ qui seront diffusées lors du Super Dimanche.

Nous commençons bien sûr, avec la publicité que Microsoft a lancée pour raconter l’histoire de Katie Sowers

De son côté, Budweiser lancera une publicité où elle montre les «Américains typiques» où l’on peut voir Ali Krieger & Ashlyn Harris, des footballeurs américains sélectionnés et des champions du monde actuels qui ont décidé de se marier il y a quelques mois à peine.

Pendant ce temps, Pop Tarts s’est tourné vers Jonathan Van Ness, mieux connu pour faire partie de la série Queer Eye de Netflix et qui a été publiquement reconnu comme «non binaire».

La marque de Organic Humus Sabra a choisi deux des conjoints de RuPaul Drag Race, traîne Kim Chi et Miz Cracker pour montrer leurs «cheveux de casque»

Tandis que Turbo Tax a décidé de faire une chanson complète sur le paiement des impôts, qui comprend les actrices trans Isis King que nous avons rencontrées par ‘When They See Us’ ainsi que Trace Lysette de Transparent and Hustlers.

#MakeSpaceForWomen est la campagne d’Olay, la marque de Procter & Gamble qui a choisi l’actrice bisexuelle Lilly Singh pour jouer un astronaute aux côtés de Busy Phillips et de l’astronaute américaine Nicole Stott.

Et si quelqu’un a ouvert des espaces pour l’égalité, c’est Ellen Degeneres qui apparaîtra dans le Super Bowl LIV à côté de sa femme Portia de Rossi pour une publicité Alexa.

Si vous vous demandez pourquoi il est important de souligner et d’applaudir ces publicités, c’est parce que pendant des années, la communauté LGBTQ a été reléguée – pour ne pas dire complètement “ effacée ” – du Super Bowl, sans oublier que, malheureusement, dans le football américain, elles continuent de dominer le les stéréotypes et même certains échantillons d’homophobie qui doivent être éradiqués.