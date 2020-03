Les quatre fantastiques pourraient être présentés dans Captain Marvel 2

Il n’y a que deux moments que les fans de l’univers cinématographique Marvel attendent avec impatience: l’inclusion des X-Men et des Fantastic Four, et tout cela grâce à une bonne journée que Disney a absorbé Fox et avec lui tous les droits qu’il avait entre ses mains. . Bien que, et jusqu’à présent, nous puissions être assez satisfaits des films X-Men … les Fantastic Four n’ont jamais eu l’adaptation qu’ils méritent et leur avenir entre les mains de Marvel Studios, Nous espérons seulement que le président de la société, Kevin Feige, leur donnera ce qu’ils méritent: un bon film.

L’arrivée des X-Men et des Fantastic Four au MCU pourrait ne pas se produire très bientôt, mais selon une nouvelle rumeur, Marvel Studios aurait déjà trouvé le moment précis où il présenterait Reed Richards, Bern Grimm et Sue et Johny Storm dans le MCU.. Selon We Got This Covered, des sources proches de la société affirment que les Quatre Fantastiques apparaîtront pour la première fois dans la suite de Captain Marvel.

Captain Marvel 2 n’a pas encore de date de sortie fixe, et il est même probable qu’il appartienne à la phase 5 du MCU, mais selon cette nouvelle rumeur. Les Quatre Fantastiques apparaîtront lors d’une scène post-crédit du film, qui aura lieu à Quantum Realm. Il n’y a plus de détails à ce sujet … mais ils soulignent qu’à ce moment-là, nous serons en mesure de faire face aux personnages, ce qui signifie que d’ici là, nous saurons qui seront les acteurs qui joueront Richard, Ben, Sue et Johny. La révélation signifie également que le royaume quantique continuera à prendre plus d’importance dans le reste du MCU.

La seule chose que nous savons sur Captain Marvel 2 est que Cela pourrait être fait par Megan McDonnell, l’auteur de la série Disney + WandaVision.

