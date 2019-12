Les quatre films les plus attendus de Fandango en 2020 dévoilés

Fandango a révélé les résultats de son enquête annuelle sur les films les plus attendus pour la nouvelle année, et pour la toute première fois depuis que Fandango a sondé le public, les quatre meilleurs films de la liste sont réalisés par des femmes. Wonder Woman 1984, Noir Veuve, Marvel's Eternals, et Mulan, sont dirigées respectivement par Patty Jenkins, Cate Shortland, Chloe Zhao et Niki Caro. Dans le cadre de l'enquête en ligne, plus de 2000 cinéphiles millénaires ont voté au cours des dernières semaines de décembre pour les meilleurs films et performances qu'ils attendaient avec impatience sur grand écran en 2020.

"Alors que nous nous dirigeons vers la prochaine décennie, les nouvelles offres cinématographiques semblent prometteuses, avec des histoires inspirantes et de nouvelles définitions du mot" héros "". dit le correspondant du Fandango, Nikki Novak. "Les fans en quête d'aventure ne peuvent pas attendre" Wonder Woman 1984 "," Black Widow "et" Mulan "- tous des films réalisés par des femmes – pour commander le grand écran. Et avec des plats revigorants et frais comme «In the Heights» de Lin-Manuel Miranda, «Eternals» de Marvel et «Soul» de Pixar, le box-office 2020 offrira une corne d'abondance de surprises de bienvenue.

Les résultats finaux de l'enquête sur les films 2020 les plus attendus de Fandango sont les suivants:

Film le plus attendu:

«Wonder Woman 1984» (réalisé par Patty Jenkins; date de sortie: 5 juin)

«Black Widow» (Cate Shortland, 1er mai)

«Eternals» de Marvel (Chloe Zhao, 6 novembre)

«Mulan» (Niki Caro, 27 mars)

«Pas le temps de mourir» (Cary Joji Fukunaga, 10 avril)

«A Quiet Place Part II» (John Krasinski, 20 mars)

«Birds of Prey» (Cathy Yan, 7 février)

«In the Heights» (Jon M. Chu, 26 juin)

«Soul» de Pixar (Pete Docter, Kemp Powers, 19 juin)

«Fast & Furious 9» (Justin Lin, 22 mai)

Actrice la plus attendue:

Gal Gadot ("Wonder Woman 1984")

Scarlett Johansson («Black Widow»)

Emily Blunt («A Quiet Place Part II», «Jungle Cruise»)

Margot Robbie («Oiseaux de proie»)

Zendaya («Dune»)

Acteur le plus attendu:

Chris Pine («Wonder Woman 1984»)

Paul Rudd («Ghostbusters: Afterlife»)

Ryan Reynolds («Free Guy»)

Daniel Craig («Pas le temps de mourir»)

Robert Downey Jr. («Dolittle»)

Méchant le plus attendu:

Kristen Wiig en tant que guépard ("Wonder Woman 1984")

Rami Malek dans le rôle de Safin («No Time to Die»)

Ewan McGregor en tant que masque noir («Birds of Prey»)

Jim Carrey en tant que Dr. Ivo Robotnik ("Sonic the Hedgehog")

Charlize Theron comme Cipher ("Fast & Furious 9")

Film familial le plus attendu:

«Mulan»

«Soul» de Pixar

"Sonic l'hérisson"

"Dolittle"

“Croisière dans la jungle”

Film d'horreur le plus attendu:

“Un endroit calme partie II”

"Halloween tue"

"L'homme invisible"

"La conjuration: le diable m'a fait faire"

"La rancune"

Comédie en direct la plus attendue:

"Ghostbusters: Afterlife"

«Bill et Ted face à la musique»

"Mauvais garçons pour la vie"

"Légalement blonde 3"

«Les tourtereaux»