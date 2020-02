Les racines honorées de leur propre rue à Philadelphie à la surprise de Questlove

Les Roots ont reçu une rue de leur ville natale.



Les Roots sont honorés à Philadelphie de manière majeure, car le légendaire groupe de hip-hop et les natifs de Philly devraient recevoir un tronçon d’East Passyunk dans la ville de Brotherly Love, ce qui leur vaut officiellement ce qui est maintenant l’avenue des racines.

Selon le Philadelphia Inquirer, la signalisation rouge était déjà placée vendredi au 600 Block of Passyunk. Une cérémonie de dédicace pour commémorer le moment et honorer leur héritage aura lieu au cours de la dernière semaine de mai 2020, coïncidant avec la chronologie du pique-nique Roots de cette année.

“… .Est-ce que cela signifie ce que je pense que cela signifie !!! ??? !!! ???” Le chanteur de facto Questlove a écrit une légende sur Instagram. “[H]un moyen de le découvrir !!!! SENSATIONNEL!!!!!”

La loi a été initialement proposée par l’activiste Leroy McCarthy, la même personne qui aurait été à l’origine de mouvements pour que des rues portent le nom de The Notorious B.I.G., Phife Dawg et Tupac Shakur. C’est le législateur du conseil municipal de Philadelphie, Mark Squilla, qui a officiellement présenté la résolution qui a conduit à la création de l’avenue des Racines.

«Je suis heureux qu’Avenue of the Roots se termine, heureux pour le hip-hop, heureux pour Philly et au-delà. De plus, c’est le Mois de l’histoire des Noirs en devenir », a déclaré McCarthy dans un communiqué. «Félicitations à The Roots et à Team Roots pour leur travail au fil des ans. Cet honneur est bien mérité. Il a fallu beaucoup de travail pour y arriver et les efforts globaux pour la reconnaissance du hip-hop, mais c’est plus grand que moi – le faire pour la culture, et le hip-hop ne s’arrête pas. J’ai hâte de me consacrer à la rue en mai 2020. “

