Les raisons de ce succès et de l’analyse de votre audience

Le 10 janvier 2020, Antena 3 et Gestmusic ont créé la huitième édition de ‘Tu cara me suena’. Le format dirigé par Manel Fuentes est revenu après une pause, une pause que le programme et ses téléspectateurs ont appréciée, et c’est qu’aujourd’hui c’est le pari de divertissement qui fonctionne le mieux dans son créneau horaire. L’espace est Leader lâche des vendredis soirs, a une consommation numérique très puissante et a réussi à générer une conversation sociale très importante dans son émission linéaire. Bref, «Votre visage me ressemble» est de retour en pleine forme et est déjà l’un des grands succès de cette saison chez Atresmedia.

Manel Fuentes, présentatrice de «Votre visage me sonne 8»

Le programme a de nouveau fait appel à Chenoa, Carlos Latre, Lolita Flores et Àngel Llàcer comme jury tandis que le groupe de candidats lui-même a été libéré dans son intégralité. Parmi eux, on retrouve des visages comme Mario Vaquerizo, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Jorge González ou Gemeliers. Ensemble, ils jouent dans cette édition à succès de «Votre visage me sonne», dont il reste encore plusieurs galas pour clôturer la saison. Mais avant cela, dans FormulaTV fait le point sur le succès de votre audience, découvrez à quoi ressemble vraiment votre audience, nous dévoilons ce que vous ne saviez pas sur sa consommation numérique et donnons également les clés de son succès. Pourquoi ça marche si bien? Jeter la clé de tout? Le jury est-il également responsable de ce succès? Nous l’analysons.

Une très bonne moyenne saisonnière

En ce qui concerne l’édition, «Votre visage me sonne» accumule en moyenne 20% et 2 591 000 téléspectateurs, ce qui en fait l’un des formats de divertissement les plus regardés sur notre télévision. Le programme parvient à faire correspondre les données obtenues dans la précédente (20,2% et 2 617 000) et dépasse sans problème ce qui a été enregistré dans la sixième édition (17% et 2 277 000 téléspectateurs). Compte tenu de l’offre télévisuelle plus large d’aujourd’hui et de l’engagement à un jour de la semaine où la consommation télévisuelle était initialement fréquente, les données sont plus que positives et «Votre visage me semble familier» continue d’augmenter la consommation le dernier jour du week-end et il n’a eu aucun rival dans une seule de ses émissions jusqu’à présent cette saison.

Manel Fuentes et les candidats de «Tu cara me suena 8»

Une clé: la stabilité

Prise en compte de l’audience atteinte par le programme lors de ses huit premiers versements cette saison nous voyons une évolution très positive. L’espace a combattu l’une des nuits les plus compétitives de la semaine, contre des espaces tels que «MasterChef Junior», «Le débat des tentations» ou «Ma maison est à vous» et n’a jamais baissé en dessous de 17,8% de la part moyenne . Il a été créé avec une part de 22,6% et 3,2 millions de téléspectateurs et tout au long de cette période Il a toujours dépassé 2,3 millions en moyenne, des données très positives. De plus, la courbe d’évolution de la saison est très stable, ce qui semble montrer qu’elle a un public très fidèle du public chaque semaine.

Qui voit «Votre visage me semble familier»?

Si nous étudions attentivement le type de téléspectateur que le programme a, nous voyons que se démarque chez les femmes (21,6%) au-dessus des hommes (18%) et cela fonctionne particulièrement bien parmi la cible de 13-24 ans (22%), le public préféré des annonceurs. Dans cet objectif commercial amélioration par rapport à ce qui avait été noté dans l’édition précédente (18,5%), quelque chose de particulièrement positif. Quant à la huitième édition, elle obtient également de très bonnes données auprès du public le plus adulte de 45 à 54 ans (22,1%) et de 55 à 64 ans (22,5%). Certaines preuves que le Le casting lui-même s’est avéré être un succès car il capte un public jeune mais aussi un public plus adulte. Enfin, il est également intéressant de connaître les communautés où le programme fonctionne le mieux. De cette façon, et en analysant les données de ces huit premiers numéros de «Votre visage me sonne», nous voyons que les performances les plus élevées sont obtenues en Communauté valencienne, Aragon, Castilla La Mancha, Communauté de Madrid et Murcie, tandis que ses pires notes sont obtenues dans les Asturies et la Galice.

Gemeliers dans ‘Votre visage me sonne 8’

Très bonnes performances numériques

Concernant les performances numériques, il convient de noter que deux millions et demi de personnes entrent par mois sur le site de «Tu cara me suena» sur antenne3.com et Atresplayer, consommant près de quatre millions de vidéos par mois, selon les données fournies par Atresmedia. Sur les réseaux sociaux, l’espace dépasse déjà 715 000 followers sur Facebook, plus d’un demi-million de followers sur Twitter; près de deux cent mille sur Instagram et dans les huit premiers versements, il a accumulé plus de 222 millions d’impressions réelles et 63 sujets tendances, d’autres données qui montrent son succès également sur les réseaux sociaux; le format génère une conversation sociale.

Un casting qui complète

Mais quelles sont les clés de son succès? Un élément important est leur casting. Les concurrents sont les principaux protagonistes du format car s’ils échouent, l’intérêt pour le programme disparaît. Mais obtenir un bon groupe de noms n’est pas une tâche facile. D’une part, le programme a besoin de visages suffisamment connus pour attirer l’attention du spectateur. Une fois cet objectif atteint, il est important que ces célèbres élus chantez bien, pas un seul spectateur ne résistera à un programme avec des gens qui chantent mal; C’est un peu inconfortable pour l’oreille. Mais aussi, ceux-ci devraient jouer et c’est qu’au-delà d’un programme d’imitation, «Votre visage me sonne» est de l’humour et joue sur le plateau et les célébrités doivent en être conscientes.

Jorge González dans “Votre visage me fait 8”

Une fois cet objectif atteint, un équilibre doit être atteint, vous devez créer un groupe varié qui peut attirer l’attention d’un public d’âges très différents car il s’agit d’un format familial. Il faut miser sur des visages reconnaissables d’une part aux adultes et aux seniors et il faut aussi intégrer des figures connues de la cible la plus jeune du format. “Votre visage me sonne 8” fait tout parfaitement et est qu’il a des personnages que la cible adulte connaît très bien, comme Rocío Madrid, María Isabel ou El Monaguillo mais aussi avec des idoles “millénaires” comme Gemeliers, Nerea Rodríguez, Mario Vaquerizo ou Jorge González. En outre, tous chantent bien, imitent très bien et ont acquis un sentiment très important sur le plateau. Le public perçoit la bonne harmonie qui existe entre eux, qui est également palpable par tout le monde dans les jeux et les «croquis» qu’ils jouent sur le plateau.

Des concurrents qui imitent bien

Qu’ils imitent bien est fondamental dans ce programme et dans cette édition ça arrive. Chaque semaine, nous trouvons toutes sortes d’actions, mais le dénominateur commun dans la plupart d’entre elles est que ils attirent l’attention pour leur qualité. Nombreux sont les chiffres qui ont déjà été salués par le grand public; Nous sommes sans aucun doute confrontés à de grands imitateurs. Jorge González, Belinda Washington, Nerea Rodríguez ou Cristina Ramos sont parmi les participants qui se sont le plus démarqués et qu’ils figurent parmi les favoris pour remporter l’édition. Chaque vendredi, ils nous donnent des performances impressionnantes qui ont beaucoup à voir avec le succès du programme. Le public veut voir ces chiffres sur scène. C’est quelque chose qui arrive avec eux, mais pas avec Mario Vaquerizo, le candidat le plus critiqué de l’édition. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages contre son travail et peu d’actions ont fait l’objet d’une évaluation positive. Cela montre que oui, les mauvaises imitations sont pénalisées par le public de l’émission, le public recherche l’effort et la spectaculaire.

Nerea et Raoul dans «Votre visage me fait 8»

Un répertoire qui réunit succès actuels et grands classiques

Les chansons et les artistes choisis sont également essentiels pour capturer le public et dans ce cas le répertoire choisi est plus que réussi. Gestmusic a rejoint d’innombrables grands classiques de la musique nationale et internationale avec de grands succès qui sonnent à ce jour sur les formules de radio espagnoles. Une union parfaite de des sujets à découvrir pour une partie du public avec d’autres que nous avons constamment en tête. De cette façon, il est possible de surprendre le spectateur de tout âge et il est toujours possible pour une partie du public d’avoir une référence dans sa tête afin de jouer pour trouver des similitudes et des différences par rapport à l’original.

Une mise en scène très soignée

Et si les chansons sont bien choisies, la mise en scène n’est pas loin derrière. Le programme a fait un bond de qualité en ce qui concerne la présentation des différentes chansons. Nous sommes confrontés à des nombres tout à fait spectaculaires dans lesquels rien n’est épargné pour attirer l’attention du spectateur et qui sont plus proches que jamais des performances originales. Toutes sortes d’accessoires et de costumes avec un corps de danse qui répond parfaitement à chacun des défis font que les imitations de “ Votre visage sonne 8 pour moi ” soient nombres très puissants télévisuellement parlant.

Manel Fuentes et le jury de ‘Tu cara me suena 8’

Un jury à son meilleur

Et aussi important est le rôle du jury, qui a trouvé sa place dans ce programme. Chenoa, Àngel Llàcer, Lolita et Carlos Latre se connaissent parfaitement, et cela montre. Chacun sait très bien jouer son rôle, il a réussi à créer des tracés de continuité qui, de semaine en semaine, ont réussi à établir un lien difficile à réaliser dans un show de talents. Ils sont l’âme de ce programme et avec Manel Fuentes ont créé un tandem qui fonctionne parfaitement et qu’en dépit d’avoir été répété plusieurs éditions consécutives, il est loin d’être brûlé. De plus, dans ce cas, le jury a une bonne relation avec le groupe de candidats et avec eux, ils ont également réussi à créer différents “gags de course” qui attirent le spectateur.

Bon choix d’invités

Dans «Votre visage me sonne 8», la présence d’invités est de plus en plus courante. Oui, ceux qui sont convoqués pour être candidats à la prochaine édition. Et cette année, avec raison. Les célébrités qui viennent chaque semaine au programme sont plus que relever le défi et c’est que leurs imitations attirent l’attention, elles ont un très haut niveau et elles complètent très bien le casting fixe du format. Ceci est également important pour que le programme fonctionne, et garder le spectateur piégé dans cette performance supplémentaire est essentiel. Et oui, c’est atteint. De plus, vouloir continuer à les voir effectuer plus d’imitations crée un lien intéressant avec la saison suivante.

Une édition qui marche

En bref, «Votre visage me sonne 8» fonctionne et le fait grâce à un casting complet, qui donne du jeu, imite bien et répond parfaitement à ce qui leur était demandé. Un casting qui a compris le programme, qui sait que c’est bien plus qu’un format d’imitation. «Votre visage me sonne» capture définitivement, aussi pour le bon répertoire choisi, les artistes marquants à imiter sélectionnés et pour un jury qui s’additionne. Qui sait jouer sans complexes en se moquant de lui-même (rappelons-nous que Chenoa a une section pour préparer son mariage) et qu’il a créé une complicité avec le spectateur. Bref, et comme ils diraient dans le programme, ce «Ton visage me ressemble» est un bâton de cannelle.

