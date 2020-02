Les rapaces déçoivent dès son premier week-end

Les critiques positives ont été de peu d’utilité pour Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) pour briser les projections. Il était prévu que pendant le premier week-end, le film réalisé par Cathy Yan amasserait entre 50 et 55 millions de dollars aux États-Unis, tandis que Warner Bros. dans le monde s’attendait à lever au moins 110 millions de dollars. Mais cela ne s’est pas produit et même les experts prédisent que les 100 millions de dollars ne seront très compliqués qu’à l’échelle nationale.

Selon un rapport Deadline mis à jour, Birds of Prey n’a réussi à lever que 33,2 millions de dollars aux États-Unis et 81,2 millions dans le monde à ce jour. Il est possible que Warner ait choisi un mauvais moment pour la sortie du film, alors qu’il aurait pu le retarder un peu (et le sortir, je ne sais pas, peut-être lors d’une date plus spéciale comme la Journée de l’amour et de l’amitié). Cependant, Cela en a fait le film DCEU avec la pire première lors de son premier week-end. Lorsque Joker – en octobre dernier – a réussi à amasser 96 millions de dollars à l’échelle nationale lors de son premier week-end. Ou, pire encore, lorsque Wonder Woman (2017) a réussi à gagner 100,5 millions de dollars aux États-Unis et 122,5 millions dans le monde.

Parmi ce qui convient, Collider a rapporté que au niveau international, le film a réalisé de meilleurs revenus au Mexique, levant 4,6 millions de dollars, sur d’autres pays comme la Russie (avec 4 millions de dollars), le Royaume-Uni (avec 3,9 millions de dollars) ou le Brésil (avec 2,8 millions de dollars). En Asie, étonnamment, ce n’était pas si mal quand personne ne s’attendait à ce que quelqu’un la voie à cause de l’épidémie de coronavirus.

Oiseaux de proie créé le 7 février amassant 13 millions de dollars aux États-Unis.

