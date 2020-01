Les réalisateurs de Bad Boys For Life ont rencontré Marvel Studios pour le film

Les réalisateurs de Bad Boys for Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont révélé qu’ils avaient rencontré Marvel Studios au sujet de la possibilité de travailler ensemble.

Ce mois-ci, Will Smith et Martin Lawrence ont repris leurs rôles respectifs de Mike Lowrey et Marcus Burnett dans Bad Boys for Life, le troisième opus de la série de films. Alors que Michael Bay était le réalisateur des deux premiers films, Bad Boys for Life était dirigé par les cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Maintenant, Bad Boys for Life s’avère être un succès au box-office avec des critiques généralement positives et il semble que Marvel Studios soit bien conscient du succès du film. Lors d’une interview avec ComicBook.com, les réalisateurs de Bad Boys for Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont révélé qu’ils avaient rencontré Marvel Studios pour trouver un projet sur lequel collaborer, bien qu’aucun plan concret n’ait encore été élaboré:

“Eh bien, il n’y a rien de concret. Ils viennent de nous rencontrer. Ils ont dit qu’ils aimaient le film et ils nous ont juste dit: «Yo, que veux-tu faire? Trouvons quelque chose pour travailler ensemble. “Donc, rien de vraiment prévu, c’était comme une réunion. Mais oui, nous verrons si nous trouvons quelque chose de cool. “

Pensez-vous que les réalisateurs de Bad Boys for Life seraient de bons choix pour un film Marvel? À quel projet Marvel conviennent-ils le mieux? Faites-nous part de vos réflexions sur Marvel ci-dessous!

La prochaine liste de films des studios Marvel comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder.

Voici le synopsis officiel de Bad Boys for Life:

Les Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour ensemble pour un dernier tour dans le très attendu Bad Boys for Life.

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah à partir d’un scénario écrit par Joe Carnahan et Chris Bremner, les stars de Bad Boys for Life Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam et Joe Pantoliano.

Bad Boys for Life joue maintenant dans les salles.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC