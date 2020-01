Les réalisateurs de Endgame révèlent ce qui serait arrivé à un bébé pendant le snap

Le cliché génocidaire qui s’est produit lors de l’apogée de Avengers: Infinity War a probablement été le moment cinématographique le plus parlé de 2018, alors que les fans du monde entier pleuraient la perte de leurs héros préférés tout en débattant frénétiquement comment les héros les plus puissants de la Terre allaient inverser la tendance et vaincre Thanos. Naturellement, les Avengers: Fin de partie suivants ont tout clarifié, mais nous ont quand même laissé un certain nombre de questions au moment où les crédits ont roulé. Et beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur la nature exacte de la purge de Thanos à l’échelle de l’univers.

Beaucoup de gens se demandaient ce qui serait arrivé à un bébé pendant le cliché. Par exemple, si le bébé était né juste avant, puis avait été retiré de l’existence, reviendrait-il comme un bébé? Ou auraient-ils cinq ans?

Eh bien, les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont maintenant expliqué que selon les règles établies dans le MCU, le bébé serait toujours un bébé quand ils seraient ramenés. Répondant à des questions de fans récemment, les cinéastes ont déclaré:

“Quiconque est parti au Snap, quand il revient, il revient en quelque sorte au moment où il est parti”, a expliqué Anthony. “Donc, ils manquent en quelque sorte ces cinq années alors que tous ceux qui ne sont pas partis vieillissaient pendant ces cinq années.”

“Vous ne vieilliriez pas si vous étiez éliminé de l’existence, vous cesseriez simplement d’exister. Ensuite, lorsque vous serez ramené, vous recommencerez à exister », a ajouté Joe.

Encore une fois, ce n’est pas trop surprenant compte tenu de ce qui est déjà établi dans le MCU, mais c’est toujours un détail intéressant que certains ont peut-être ignoré et, en tant que tel, peut encore se poser des questions. Cela étant dit, il est peut-être préférable de ne pas trop penser à ces choses.

Après tout, les héros les plus puissants de la Terre ont déjà réussi à inverser le Avengers: Fin de partie et ce n’est plus qu’une chose du passé alors que nous entrons dans la phase 4 du MCU, qui démarre avec Black Widow le 1er mai, avant de se poursuivre plus tard cette année avec The Eternals en novembre. Sans parler de quelques émissions télévisées Marvel sur Disney Plus également. Il suffit de dire qu’il y a beaucoup à attendre.