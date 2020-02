Les réalisateurs de Focus planifient un nouveau film Hitman de Samuel L. Jackson – / Film

J’adore toujours quand les acteurs testent leurs limites et se poussent à essayer des choses qu’ils n’ont jamais faites auparavant. C’est pourquoi je suis ravi que Samuel L. Jackson jouera – obtenez ceci – un tueur à gages à la retraite dans un nouveau film sans titre des réalisateurs de Focus. Jackson comme un tueur à gages? Quel concept!

Mis à part, Jackson a déjà joué des tueur à gages à l’écran (ce qui est célèbre dans Pulp Fiction et The Hitman’s Bodyguard), il est donc logique qu’une entreprise opposée au risque veuille financer un film avec un visage familier jouant un type familier de rôle. J’ai compris. Mais je suis également autorisé à être légèrement déçu par l’annonce que nous obtenons plus de la même chose ici, tout en gardant l’espoir que cette équipe de réalisateurs pourra faire quelque chose d’unique avec cette histoire.

Deadline rapporte qu’un nouveau film de tueur à gages de Samuel L. Jackson est en cours d’écriture Matthew Stone (qui a travaillé avec Jackson sur Soul Men en 2008) et réalisateurs John Requa et Glenn Ficarra, le duo de réalisateurs derrière des films comme Crazy Stupid Love et I Love You Phillip Morris. John Davis (Predator, Game Night, Dolemite is My Name) est en cours de production. Voici comment le point de vente décrit l’intrigue:

Jackson incarnera Morris Stokes, qui n’est pas un retraité typique. Une fois le tueur à gages de confiance pour le boss de la mafia «Easy-A», il a plus de tués sous sa ceinture qu’il ne peut en compter et a gagné son temps hors du jeu. Lorsque son neveu, Leslie, fait une erreur stupide, Morris reçoit un appel de son ancien patron et doit négocier un dernier emploi: soit aider l’enfant à récupérer l’argent perdu, soit lui mettre une balle. Morris traîne Leslie dans la ville, le faisant nettoyer son gâchis tout en pontifiant certaines leçons de la vie en cours de route.

On dirait que Jackson pourrait jouer ce rôle dans son sommeil. Requa et Ficarra n’ont pas sorti de film depuis le Whiskey Tango Foxtrot de 2016, mais ils ont apporté un peu d’élégance et de style à Crazy Stupid Love and Focus, alors peut-être qu’ils pourront faire quelque chose d’intéressant avec celui-ci.

