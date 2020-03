Les réalisateurs de la saison 2 de Mandalorian incluent officiellement Dave Filoni / Film

Quand Le Mandalorien a fait ses débuts sur Disney + l’automne dernier, le premier épisode a marqué le début de la réalisation en direct du producteur exécutif de The Clone Wars et Star Wars Rebels Dave Filoni (vu en haut à gauche). C’était une décision surprenante, surtout lorsque la série était également produite par le réalisateur expérimenté Jon Favreau, qui avait des films comme Iron Man et The Lion King remake à son actif. Mais le premier épisode a attiré les fans et a aidé à lancer cette nouvelle ère passionnante de Star Wars sur le petit écran. Il n’est donc pas surprenant que Filoni revienne derrière la caméra en tant que réalisateur de la saison 2 de The Mandalorian.

Directeur de la photographie Baz Idoine a posté ce qui suit sur Instagram pour annoncer la fin de la production de la saison 2:

Comme vous pouvez le voir sur le clap de production, le nom de Dave Filoni est répertorié en tant que réalisateur de cette scène. Cependant, ce n’est pas parce que c’est le clapboard pour le dernier jour de production de la deuxième saison de The Mandalorian, que Filoni dirige la finale de la saison. Le directeur artistique de Lucasfilm a publié la même photo sur Twitter, mais l’a également souligné:

Juste un rappel pour vous, spéculateurs de Star Wars, que les épisodes télévisés ne sont pas nécessairement filmés dans l’ordre de sortie.

– Phil Szostak (@PhilSzostak) 8 mars 2020

Il y a donc une chance 50/50 que Dave Filoni dirige la finale de la deuxième saison, mais il dirige au moins un épisode. La présence du poisson koi sur le clap board est intéressante. Certains fans du fil Twitter créé par Phil Szotstak se demandent s’ils peuvent avoir un lien spirituel avec le travail de Filoni sur la finale de la saison en deux parties du livre un: L’eau de l’avatar: le dernier maître de l’air. Ce serait un détail intéressant si Filoni dirigeait en effet The Mandalorian final pour la deuxième saison.

Quant aux autres réalisateurs travaillant sur la deuxième saison de The Mandalorian, il n’y en a que deux que nous connaissons à coup sûr. Jon Favreau a confirmé qu’il allait enfin diriger au moins un épisode cette saison. En plus de cela, l’acteur mandalorien Carl Weathers sera également derrière la caméra cette saison. Cela représente au moins trois épisodes, donc si la deuxième saison comprend également huit épisodes comme la première saison, il pourrait y avoir jusqu’à cinq autres réalisateurs.

Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard et Taikia Watiti ont tous réalisé des épisodes au cours de la première saison, Famuyiwa et Chow réalisant chacun deux épisodes, tout comme Filoni. Il reste à voir si l’un des autres réalisateurs de la première saison reviendra pour diriger des épisodes de la deuxième saison. Quoi qu’il en soit, cette série attirera et utilisera sans aucun doute de grands cinéastes, des talents établis et en plein essor. J’espère que nous entendrons bientôt plus de leurs noms.

