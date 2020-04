Les réalisateurs des “ Avengers ” partagent la réaction du théâtre à un énorme moment Iron Man

Les Russo Brothers, les réalisateurs du méga-hit de l’année dernière, Avengers: Fin de partie, ont partagé la réaction d’un public de théâtre au grand moment d’Iron Man.

L’an dernier, Avengers: Fin de partie a été plein de surprises qui ont toutes culminé avec une bataille climatique massive Thanos. Parmi ces surprises, cependant, la mort d’Iron Man de Robert Downey Jr. à la fin du film. Au cours de la bataille finale du film, Thanos et plusieurs des héros se disputent le gant contenant les Infinity Stones. En fin de compte, aucun des personnages que nous sommes en mesure d’arracher le gant de Thanos, incitant Iron Man à enlever les Infinity Stones avant de retirer Thanos et son armée de l’existence.

Malheureusement, la pression exercée par le cliché sur Iron Man était trop forte et le personnage est décédé peu de temps après, entouré de ses amis et de ses proches. Plus tôt dans la journée, les réalisateurs d’Avengers: Endgame ont partagé la réaction du public à la bataille finale d’Iron Man avec Thanos. Vous pouvez voir la réaction complète ci-dessous:

Voici une dernière vidéo de notre voyage #Endgame dans le passé au cours de cette semaine d’anniversaire… prise sur l’iPhone de Joe au Regency Village Theatre lors de la soirée d’ouverture de l’UCLA. Beaucoup d’amour à vous tous. Quel est votre moment Iron Man préféré après ses 10 ans dans le MCU? pic.twitter.com/mVGQcRxdP9 – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 29 avril 2020

Voici un synopsis de l’intrigue pour Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

