Les réalisateurs des “ Avengers ” révèlent ce qui est arrivé à Hulk de Mark Ruffalo

Les réalisateurs d’Avengers Endgame ont révélé ce qui est arrivé à la personnalité de Hulk de Mark Ruffalo pendant le saut dans le temps du film.

L’un des moments les plus surprenants de Avengers: Fin de partie a été la façon dont il a traité le personnage de Hulk de Mark Ruffalo. Dans Avengers: Infinity War, l’incroyable Hulk ne voulait pas se battre pour des raisons qui n’étaient pas clairement expliquées. Cependant, il a été révélé qu’après le saut de temps dans Fin du jeu, Bruce Banner avait travaillé sans relâche pour trouver un moyen de résoudre les problèmes des deux personnalités en conflit. Le résultat final était un personnage avec le cerveau et la personnalité apparents de Bruce Banner, mais la taille et la force de Hulk.

Ce nouveau développement a conduit certains à spéculer que la personnalité de Hulk a été complètement détruite lors de cette fusion. Selon les Russo Brothers, cependant, c’est et ce n’est pas le cas. Dans leur esprit, les deux personnalités ont en fait fusionné et créé quelque chose de complètement nouveau:

La personnalité qui existe maintenant est une nouvelle entité… c’est une fusion de Bruce Banner et de Hulk. #AvengersAssemble https://t.co/CEOFlooQvq – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 avril 2020

Qu’avez-vous tous pensé de ce changement de Mark Ruffalo’s Hulk? Auriez-vous préféré voir une version plus traditionnelle du personnage dans Avengers: Fin de partie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici un synopsis de l’intrigue pour Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Hulk de Mark Ruffalo et assurez-vous de vérifier et de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour de nouveaux contenus vidéo!

Source: Twitter