Les réalisateurs des Avengers révèlent que Captain America était presque la pierre d’âme

Les directeurs de Avengers: Endgame, Anthony et Joe Russo, ont révélé qu’à un moment donné, Captain America de Chris Evans était la pierre d’âme.

Tout au long de l’univers cinématographique Marvel, les films ont régulièrement révélé les Infinity Stones dans le cadre de ce qui est devenu Avengers: Infinity War and Endgame. La seule pierre qu’ils n’ont pas révélée, cependant, était la pierre de l’âme. Apparemment, c’était intentionnel et, à un moment donné, la pierre d’âme était censée être la Captain America de Chris Evans.

Dans Avengers: Infinity War, il s’est avéré que la pierre d’âme était sur une planète connue sous le nom de Vormir et ne pouvait être obtenue que par des sacrifices personnels. Dans Infinity War, ce sacrifice était Gamora afin que Thanos puisse obtenir la pierre. Dans Endgame, Black Widow s’est sacrifiée pour que Hawkeye puisse obtenir la pierre. Plus tôt dans la journée, lors d’une soirée de surveillance en quarantaine sur Comicbook.com, les frères Russo ont révélé qu’à un moment donné, la pierre aurait été Captain America, mais les personnes derrière les films ont rapidement abandonné l’idée:

Dès le début des discussions sur le développement, nous avons envisagé de faire de Cap la pierre de l’âme… Mais cette idée est tombée assez rapidement. #AvengersAssemble https://t.co/admPgFOM3c – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 avril 2020

Voici un synopsis de l’intrigue pour Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

