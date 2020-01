Les Red Hot Chilli Peppers auront un nouvel album avec John Frusciante | INSTAGRAM

Le retour de John Frusciante aux Red Hot Chili Peppers ne consiste pas seulement à monter sur scène et à jouer en direct. Le batteur Chad Smith a confirmé que le groupe “écrit actuellement un nouvel album”. En fait, Smith a parlé du retour attendu de Frusciante aux Chili Peppers à la fin d’une interview avec Rolling Stone dans laquelle il a expliqué tout un peu plus en détail.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Ils m’ont donné des ordres stricts pour cette interview:” NE DITES AUCUN RÔLE “, a déclaré Smith avant de faire exactement cela. “Mais, oui, John est de retour dans le groupe, et tout le monde le sait.” En fait, sur son Instagram officiel, ils l’ont annoncé à travers une photo.

Vous pourriez également être intéressé par: Bieme a la maladie de Lyme

“Nous sommes excités, les festivals sont les seuls spectacles réservés. Pour l’instant, nous allons nous concentrer principalement sur de nouvelles chansons et écrire un nouvel album. Nous sommes tous très excités de faire de la nouvelle musique.”

Il est bien connu que les Chili Peppers pensaient faire un nouvel album, le premier depuis The Getaway de 2016, mais jusqu’à présent, la participation de Frusciante n’était pas officielle. Cependant, ce sera le premier album du groupe avec son guitariste intermittent depuis le Stadium Arcadium 2006.

Lire aussi: L’album de la famille Mac Miller sortira

Pour cette raison, nous savons que Frusciante en faisait également partie dans certaines des sorties les plus appréciées du groupe, comme Blood Sugar Sex Magik, Californication et By the Way, donc ce retour a excité de nombreux fans.

>

Comme Smith l’a dit lui-même, les Red Hot Chili Peppers ont déjà rempli leur calendrier de tournées avec plusieurs apparitions au festival, notamment le Gulf Shores Hangout Festival, Boston Calling, BottleRock dans la Napa Valley. Cliquez ici pour voir la liste des dates Red Hot.

.