Les Redocus et l’école de cinéma de Robert Rodriguez débarquent à Tubi

Les docuseries Red 11 et École de cinéma de Robert Rodriguez débarquent à Tubi

Deadline rapporte que le thriller de science-fiction de Robert Rodriguez Rouge 11 et son L’école de cinéma Robert Rodriguez docuseries a atterri à Tubi après que la plateforme a acquis les droits exclusifs de streaming sur les projets.

“Je suis ravi de m’associer à Tubi pour livrer gratuitement Red 11 et les documentaires de son école de cinéma qui l’accompagnent, facilement accessibles à tous les publics”, dit Rodriguez. «J’ai réalisé à la fois Red 11 et la série Film School pour célébrer le 25e anniversaire d’El Mariachi, et ce projet montre des méthodes vraiment exploitables en utilisant mon style de tournage sans équipe et à petit budget qui inspirera les autres à faire leurs propres films et à avoir leur voix. être entendu. Ce sont tous deux des projets de rêve, un aboutissement divertissant d’idées et de réflexions sur le processus créatif qui mettent également en évidence le sens accru de la spiritualité qui vient de danser avec créativité quand il n’y a pas les ressources financières habituelles. En d’autres termes, “plaisir à petit budget”. “

Basé sur les expériences de Rodriguez dans un centre de recherche médicale pour financer son premier long métrage El Mariachi, Rouge 11 se déroule dans le monde sombre et tordu de la recherche juridique sur les drogues. Les collégiens transforment des rats de laboratoire pour gagner rapidement de l’argent. Le protagoniste du film, Rob (qui se voit attribuer la couleur et le numéro Red 11), essaie de se sortir d’une énorme dette à hauteur de 7 000 $. Mais les choses deviennent surréalistes quand il ne sait pas si l’hôpital essaie vraiment de le tuer, ou si ce sont les effets secondaires des médicaments expérimentaux.

L’horreur devrait commencer à être diffusée sur Tubi aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été.

L’école de cinéma Robert Rodriguez les docuseries serviront de pièce complémentaire à Rouge 11. Le projet expliquera le processus de réalisation du film de guérilla du réalisateur tout en parlant aux cinéastes et aux entrepreneurs de surmonter les limitations perçues du temps, du budget et d’autres variables.