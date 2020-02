Les réglages d’Hugo Sierra avant de passer par ‘Survivors 2020’

Les concurrents de «Survivors 2020» sont déjà prêts à tirer l’hélicoptère dans quelques semaines, et avant de partir pour l’île, «le programme d’Ana Rosa» a préparé un rapport dans lequel les ajustements que les prochains participants ont faits sont découverts de la réalité de Mediaset.

Hugo Sierra dans «Big Brother Revolution»

Le journaliste du format du matin de Telecinco a déménagé dans une clinique où le médecin a confirmé que Hugo Sierra et José Antonio Avilés ont subi des traitements, et en particulier l’ex-partenaire d’Adara aurait subi une épilation au laser pour devenir complètement glabre et mettre un peu de botox pour les rides du front.

Antonio Rossi critique sa décision

Au tournant de la vidéo, le journaliste Antonio Rossi a critiqué la décision des candidats qui ont subi ces changements, car “Ceux qui ont pris des dispositions cette semaine pour se rendre au Honduras la semaine prochaine ne vont pas bien. C’est le A, B, C de la médecine. “

À cela, la collaboratrice Bibiana Fernández a également voulu souligner, après avoir vu les images, que “je pense qu’elle a mis un petit nez”, et a répondu à ses collègues, à propos de l’épilation au Honduras, que “Je ne me souviens pas comment les poils ont été enlevés. J’en ai eu trois dans la moustache qui était un péché qu’ils ne m’aient rien dit ni sorti un rasoir”, ajoutant que “là, la dernière chose qui vous inquiète, ce sont les poils. Tout ce que vous voulez, c’est manger même un crabe mort”.

.