Les représentants d’Ewan McGregor disent que le spectacle Obi-Wan n’est pas annulé

MISE À JOUR: Le Wrap a maintenant mis à jour son article pour dire que ce ne sont pas les représentants d’Ewan qui ont abattu le rapport de FandomWire. Ce sont plutôt leurs propres sources qui l’ont démystifié.

Eh bien, la course d’aujourd’hui a été assez sauvage pour les fans de Star Wars, n’est-ce pas?

Plus tôt cet après-midi, FandomWire a rapporté que leurs sources les avaient informés que la très attendue Obi-Wan Une émission de télévision en cours d’élaboration pour Disney Plus avait été annulée. Avec de nombreux initiés et scoopsters sur Twitter appuyant leurs revendications, plusieurs médias ont repris l’histoire – y compris nous – et la base de fans a été envoyée dans une crise.

Il était compréhensible, bien sûr, compte tenu du temps que les gens attendaient pour voir le projet se concrétiser et alors que Disney n’a pas encore commenté les rumeurs, les représentants d’Ewan McGregor ont maintenant abattu le rapport de FandomWire, disant à The Wrap qu’il était faux et que spectacle est toujours en développement et se produit très certainement.

Alors, que s’est-il passé ici? Eh bien, nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais pour ce que ça vaut, FandomWire a mis à jour son histoire pour dire que la série est en fait juste retardée et non annulée. Et bien que cela puisse être juste un cas où ils essaient de sauver la face, aucune conclusion définitive ne peut être tirée jusqu’à ce que Disney publie une déclaration officielle. Bien que, à ce stade, nous imaginons qu’ils ne le feront pas et ne laisseront probablement que le tumulte disparaître.

En tout cas, c’est bon de savoir qu’on verra bien Obi-Wan encore. Après tout, malgré les critiques adressées aux préquelles de Star Wars de George Lucas, la position de McGregor sur le héros a toujours été quelque chose d’un favori des fans. En tant que tel, beaucoup ont hâte qu’il revienne dans le rôle et heureusement, ils en auront l’occasion. Il reste juste à voir quand, exactement, le spectacle arrivera à Disney Plus. Dès que nous en apprendrons davantage, nous serons sûrs de vous le faire savoir, alors restez à l’écoute.