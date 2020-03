Les représentants et chants des 41 pays participant à Rotterdam

Le 12 mai 2020, le Festival Eurovision 2020 démarre officiellement à Rotterdam avec ce qui sera la première demi-finale Après la victoire de Duncan Laurence avec “Arcade” dans l’édition 2019. Avec “Open Up” comme devise de cette année, Edsilia Rombley, Chantal Janzen et Jan Smit seront les présentateurs à un rendez-vous qui a la collaboration du célèbre youtuber Dutch Nikkie Tutorials, dont le rôle sera d’informer sur ce qui se passe dans le concours, en plus de jouer dans une série spéciale sur YouTube depuis les coulisses et le tapis rouge avec les différents participants.

Le concours européen atteint sa 65e édition avec un total de 41 pays participants, après la réintégration de la Bulgarie et de l’Ukraine après son absence à Tel Aviv et le retrait de la Hongrie et du Monténégro. Après avoir atteint le 9 mars, date limite d’envoi des artistes et des chansons qui se produiront dans le cadre du concours, Dans FormulaTV, nous collectons tous les représentants dont nous pouvons profiter tout au long du Festival Eurovision 2020.

Finale

1 Allemagne: Ben Dolic – “Violet Thing”

La station NDR a opté pour son élection interne pour Ben Dolic, chanteur d’origine slovène qui se produira avec “Violet Thing”, composé par Boris Milanov (“Nobody But You”, “If Love Was A Crime”). Sa carrière musicale remonte à douze ans, quand il a participé à l’édition slovène de «Got Talent» et est devenu demi-finaliste. Dans la perspective de l’Eurovision 2016, Dolic a participé à l’équipe nationale slovène et était proche de représenter le pays en tant que membre du groupe D Base. À 18 ans, Ben a déménagé en Suisse avec sa famille et, des années plus tard, a déménagé à Berlin. Une fois là-bas, en 2018, l’artiste a ajouté un spectacle de talents plus accompli pour être finaliste dans “ The Voice ” en Allemagne.

2 Espagne: Blas Cantó – “Universo”

Après avoir été choisi en interne Pour RTVE, Blas Cantó représente l’Espagne à l’Eurovision 2020. Ce n’est pas son premier contact avec le festival, puisqu’il a tenté en 2004 de participer à l’Eurovision Junior et, en 2011, à la version adulte en tant que membre du boyband Auryn. Sa chanson, “Universe”, est un mi-temps avec fin épique qui capture l’essence de l’artiste tout en lui permettant de montrer une nouvelle facette de lui-même. La deuxième et dernière fois que notre pays a remporté le concours était en 1969.

3 France: Tom Leeb – “Le meilleur en moi”

Après deux ans à tenter sa chance avec la présélection nationale, La France revient aux élections internes avec Tom Leeb et la chanson “The Best In Me”, composée par les Suédois Peter Boström (“Euphoria”, “Dawn”), Thomas G: son (“Euphoria”, “Stay with me”) et John Lundvik (Suède 2019). Les paroles, en anglais et en français, ont été écrites par Amir (France 2016), Léa Ivanne et Leeb lui-même. Avec elle, le chanteur, auteur-compositeur et acteur d’origine parisienne a attiré l’attention de la chaîne publique entre plus de 100 applications. La dernière fois que la France a gagné, c’était en 1977.

4 Italie: Diodato – “Fai rumore”

La soixante-dixième édition du festival de San Remo a conclu avec la victoire de Diodato, avec un thème qui inclut dans ce qui est déjà son quatrième album, “Che vita meravigliosa”, et qui a été composé par lui-même et Edwyn Roberts. Ce n’était pas la première fois que l’italien apparaissait au concours bien connu: en fait, il a participé pour la première fois en 2014, dans la section des nouveaux artistes, et était en deuxième position. Son retour quatre ans plus tard n’est pas meilleur, même s’il agit déjà comme un artiste consacré, puisque sa chanson “Adesso” obtient la huitième place, une chance qui a finalement réussi à changer.

5 Pays-Bas: Jeangu Macrooy – “Grow”

L’entité publique AVROTROS a eu l’intention de sélectionner en interne à Jeangu Macrooy en tant que représentant à la maison avec “Grow”, un sujet qu’il a lui-même écrit et qui présente des arrangements de Perquisite & Jeangu. Né au Suriname, il a déménagé aux Pays-Bas en 2014, où Il a fait sa place dans la musique grâce à un son qui renouvelle l’âme classique. Il a trois albums publiés et a tourné dans plusieurs pays européens. Par curiosité, il a joué Judas dans une production néerlandaise sur la passion du Christ.

6 Royaume-Uni: James Newman – “My Last Breath”

La BBC a choisi en interne James Newman en tant que représentant du Royaume-Uni, ce qui ne s’était pas produit depuis 2015. L’artiste interprètera “My Last Breath”, une chanson qu’il a enregistrée en Ecosse avec les compositeurs Ed Drewett, Iain James et Adam Argyle. Il a une carrière réussie en tant que compositeur, dans laquelle un BRIT Award pour le meilleur single et une nomination aux Grammy Awards sont inclus. De plus, James a co-écrit «Blame», une chanson du DJ Calvin Harris jouée par John Newman, son propre frère, qui a atteint la 19e place sur la liste Billboard; et a composé des chansons pour des artistes tels que Olly Murs, Jess Glynne, Little Mix et Guy Sebastian, représentant de l’Australie à l’Eurovision 2015.

Demi-finale 1

1 Australie: Montaigne – “Don’t Break Me”

Le public et le jury de «Australia Decides» ont été complètement conquis par la performance de Montaigne, de son vrai nom Jessica Cerro, avec “Don’t Break Me”, une chanson composée par elle-même. Avec seulement deux albums sur le marché, intitulés “Glorius Heights” et “Complex”, cet artiste australien a réussi à révolutionner la scène musicale indépendante et, en 2016, a remporté le prix ARIA du meilleur nouvel artiste, équivalent au Grammy en Australie. En outre, la chanteuse s’est produite au concert de Fire Fight Australia, qui s’est tenu le 16 février 2020 pour lever des fonds contre les incendies de forêt du pays, où elle a interprété la chanson “1955” avec Hilltop Hoods.

2 Biélorussie: VAL – “Da Vidna”

Le duo VAL, composé de Valérie Gribusova et Vlad Pashkevich, a eu la chance d’être élu représentant du Bélarus avec la chanson “Da Vidna”. Le couple, à la fois professionnellement et personnellement, a publié son premier single en 2016 et, depuis lors, s’est concentré sur le travail dans les genres house, R&B, pop et hip-hop. Le chanteur, danseur et compositeur Gribusova a participé à la version ukrainienne de «The Voice» et a remporté le Slavic Bazaar, un concours musical; tandis que Pashkevich agit en tant que producteur de musique et compositeur, en plus de jouer de différents instruments.

3 Irlande: Lesley Roy – “Histoire de ma vie”

La chanteuse et compositrice Lesley Roy a été choisie comme représentante de l’Irlande sur un thème dans lequel elle-même a été très impliquée lors du processus de composition avec Robert Marvin, Catt Gravitt et Tom Shapiro. Né à Dublin, Roy a commencé à chanter pour l’église de sa communauté dans son enfance et, en 2008, les éclaireurs de talents de Jive Records sont venus avec elle, avec lequel il publie son premier album, “Unbeautiful”, qui atteint le numéro 5 des Top Heatseekers du Billboard. Grâce à son travail d’artiste et de compositrice, dans une carrière qui comprend plusieurs thèmes dans les deux facettes, Roy a participé début 2009 à une visite de 32 villes à côté du finaliste de ‘American Idol’ David Archuleta. Ce n’est que l’un des jalons de sa carrière professionnelle, dans laquelle certains de ses sujets ont atteint des positions considérables dans les listes de vente.

4 Lituanie: The Roop – “On Fire”

Grâce à sa propre chanson “On Fire”, Le groupe Roop est devenu le favori du public et du jury professionnel dans l’équipe nationale de Lituanie. Le chanteur et claviériste Vaidotas Valiukevicius, le batteur Robertas Baranauskas et le guitariste Mantas Banisauskas forment ce groupe pop-rock né en 2014 qui J’avais déjà participé à la présélection lituanienne en 2018, où il était en troisième position. Son premier album est paru en 2015 avec le titre “To who it may concern”, suivi d’un second, “Ghosts”, deux ans plus tard. Le succès obtenu avec les deux leur a permis d’agir dans des pays comme la Belgique, la Serbie et le Brésil.

5 Macédoine du Nord: Vasil – “Vous”

Vasil Garvanliev sera le vingt et unième candidat de la Macédoine du Nord avec “You”, un thème composé de Nevena Neskoska, bien qu’il ait déjà participé au concours: à l’Eurovision 2019, il a joué le rôle de showgirl Tamara Todevska, qui a atteint la septième place, la meilleure de l’histoire eurovisuelle du pays. Garvanliev a commencé sa carrière à sept ans dans des festivals pour enfants avant de devoir quitter le pays dans les années 1990 à cause du conflit balkanique. Après avoir émigré aux États-Unis, il a poursuivi son travail au Chicago Children’s Choir et ajouté plus de 50 rôles d’opéra et de récital. En 2018, il est retourné en Macédoine, où il a récolté un succès incroyable avec ses trois singles.

6 Russie: Little Big

Little Big, représentants de la Russie à l’Eurovision 2020

Le groupe de musique rave Little Big, formé par Ilya Ilich Prusikin, Sergey Gokk Makarov, Sofya Tayurskaya et Anton Boo Lissov, a été choisi pour représenter la Russie à l’Eurovision 2020. Fondé en 2013, le groupe a commencé à tourner en Europe, en Russie et en Amérique du Nord et a publié son premier album un an plus tard, suivi d’un autre en 2015, avec lequel atteint la huitième position dans la liste des succès d’iTunes en Russie. Little Big possède actuellement son propre label, Little Big Family, dont ils sont responsables non seulement pour leur propre promotion, mais aussi pour d’autres groupes, dans une carrière musicale dans laquelle le groupe a publié des chansons chargées de satire sur quatre albums, trois EP et Plusieurs singles et clips vidéo. Sa chanson n’a pas encore été rendue publique.

7 Slovénie: Ana Soklic – “Voda”

Ana Soklic a été élue à la présélection nationale de Slovénie, qu’elle a décidé de présenter quelques jours avant la clôture du délai avec “Voda”, un thème composé par elle-même avec Bojan Simoncic. C’est la troisième fois qu’il essaie de représenter son pays à l’Eurovision. Dans sa première candidature, en 2004, il se présente comme Diona Dim et ne revient que trois ans plus tard sous le même nom. En outre, l’artiste a également participé à la dernière édition de Popevka, un festival de télévision publique slovène, où elle a remporté les prix du jury pour la meilleure chanson et la meilleure performance.

8 Suède: The Mamas – “Move”

La finale du Melodifestivalen bien connu a mis fin à la victoire des Mamas, qui ils retournent à l’Eurovision un an après avoir agi en tant que choristes de John Lundvik à Tel Aviv, où ils ont obtenu une cinquième position. Le trio gospel, formé par les artistes Loulou Lamotte, Ashley Haynes et Dinah Yonas Manna, interprètera “Move”, une chanson composée par Melanie Wehbe, Patrik Jean et Herman Gardarfve. Sa naissance remonte à son passage au concours avec Lundvik, à laquelle ils ont également eu la participation de Paris Renita, en charge de choisir ceux qui ont fini par être les membres de la chorale du représentant suédois et qu’il a fini par se retirer du groupe en raison des problèmes pour combiner sa carrière solo avec celle qu’il avait commencée avec The Mamas, comme ils l’ont eux-mêmes communiqué via leur page Facebook en août 2019.

9 Azerbaïdjan: Samira Efendi

Samira Efendi, représentante de l’Azerbaïdjan à l’Eurovision 2020

Le diffuseur public azéri Ictimai a choisi la chanteuse Samira Efendi pour représenter le pays, qui Il a réalisé son rêve après cinq tentatives, la dernière en 2019. Originaire de Bakou, capitale du pays, l’artiste a participé à plusieurs programmes musicaux dans le pays tels que ‘Yeni ulduz’, ‘Böyük Sehne’ et ‘La Voz’ et a même pris la troisième place au concours international ‘Sil Way Star’. Sa popularité a encore augmenté l’année dernière, lorsque a servi de représentant de l’Azerbaïdjan au festival «La voix de Nur-Sultan», organisé au Kazakhstan, où la Russie, la Bulgarie, l’Ukraine, la Géorgie, le Portugal et la Chine ont également participé. Sa chanson n’a pas encore été révélée.

10 Belgique: Hooverphonic – “Release Me”

Formé en 1995, le groupe Hooverphonic Il a été l’un des premiers représentants à se faire connaître, bien que sa chanson n’ait été annoncée qu’à la mi-février. Bien qu’il avait à l’origine Alex Callier, Raymond Geerts, Frank Duchene et la chanteuse Esther Lybeert, actuellement seuls les deux premiers, en tant que producteur et compositeur et en tant que guitariste, respectivement, restent dans le groupe. Avec eux, il agit comme chanteur Luka Cruysberhgs, qui a remplacé Noémie Wolfs et est allé vainqueur de la version belge de ‘La Voz’ en 2018, où Callier, compositeur de la chanson “Release Me” avec laquelle ils se produiront en Eurovision 2020, a servi de coach.

11 Croatie: Damir Kedzo – “Divlji vjetre”

La renommée de Damir Kedzo en Croatie existait déjà avant que l’artiste ne remporte la Dora 2020 avec “Divlji vjetre”, thème de l’auteur-compositeur Ante Pecotic: sa popularité remonte à 2004, l’année où le boyband Sasa, Tin i Kedzo est devenu le numéro un du pays. Des années plus tard, en 2011, Kedzo avait déjà eu une autre occasion d’essayer de devenir un représentant de la Croatie à l’Eurovision. De plus, en 2015, l’artiste est devenu le vainqueur du festival Russian New Wave et, un an plus tard, battre ses coéquipiers dans l’édition de «Votre visage me sonne» Il a été diffusé en Croatie.

12 Chypre: Sandro – “Running”

L’élection de Sandro en tant que représentant de Chypre Il a franchi une étape réussie avec «The Voice» en Allemagne, où il a développé une carrière réussie sous le nom d’Alessandro Rütten. L’artiste représentera le pays avec “Running”, un thème composé par lui-même avec Alfie Arcuri, Sebastian Metzner Rickards, Octavian et Teo DK, après avoir développé sa carrière musicale en Europe et aux États-Unis, son pays natal. En fait Sandro a représenté le pays américain au festival New Wave de 2019, dans lequel l’Albanie est devenue le pays vainqueur alors qu’il a obtenu une bonne sixième place.

13 Israël: Eden Alene – “Feker Libi”

A 19 ans, Eden Alene était la gagnante de l’équipe nationale israélienne “The Next Star” tenue depuis 2015, avec une chanson composée par l’équipe de Syphonix International, Bernarda Brunovic, Borislav Milanov, Sebastian Arman, Dag Lundberg, Joacim Persson et Cesar Sampson. En 2017, Alene a participé à la troisième édition de «The X Factor Israel», où elle a gagné en tant que gagnante, à laquelle elle s’est jointe en avril 2018 lors de la cérémonie d’allumage de la torche qui a inauguré la célébration du soixante-dixième anniversaire de la création de l’État d’Israël. Quelques mois plus tard, il publie son premier single, suivi d’un second, avant de participer à la septième édition de «Rising Star», où il a également remporté la victoire.

14 Malte: Destiny Chukunyere – “All My Love”

Vainqueur de l’Eurovision Junior 2015, Destiny a été désigné par la station de télévision maltaise dans le cadre du concours «The X Factor Malta», pour la deuxième année consécutive. Avec seulement dix-sept ans, la chanteuse a un lien étroit avec l’Eurovision, au-delà d’elle médaille d’or au festival des enfants 2015: L’année dernière, il avait déjà joué avec Michela Pace, en tant que showgirl, hors scène. Chukunyere a également réussi à éblouir au Royaume-Uni, où il était en sixième position dans «Britain’s Got Talent» en 2017. De plus, il a eu un entraîneur très spécial dans sa carrière: Ira Losco, représentant maltais à l’Eurovision 2002 et à l’Eurovision 2016.

15 Norvège: Ulrikke Brandstorp – “Attention”

À travers la soixantième édition du Grand Prix Melodi, La Norvège a choisi son représentant, Ulrikke Brandstorp avec “Attention”, chanson composée par Christian Ingebrigtsen et Morland. C’était la deuxième tentative. du chanteur pour atteindre cet objectif, puisque, en 2017, Brandstorp est apparu à l’événement national et a terminé en quatrième position. Une décision qui est venue après que l’artiste a participé à la Émission de talents télévisés «Idol», en 2013, et «La Voz», Version norvégienne, deux ans plus tard, à laquelle le programme «Stjernekamp» a été ajouté en 2018. De plus, il fait partie de la distribution de la comédie musicale «Sourires et larmes», dans laquelle il incarne Liesl, la fille aînée de la famille Von Trapp.

16 Roumanie: Roxen – “Alcohol You”

Roxen, nom complet Larisa Roxana Giurgiu, a été nommé représentant de la Roumanie par élection interne, avec la composition de Ionut Armas et Viky Red, “Alcohol You”, après avoir traversé un camp de composition organisé par la chaîne publique TVR, aux côtés de ses rivales Diana V et Cezar. Le chanteur a commencé à chanter à l’âge de sept ans et Il a remporté plusieurs concours musicaux durant son enfance, dans une carrière grâce à laquelle elle est devenue la troisième artiste la plus jouée à la radio roumaine avec “You don’t love me”, du producteur roumain Sickotoy, et “Ce-ti Canta Dragostea”, son premier single, lancé en novembre 2019.

17 Ukraine: Go_A – “Solovey”

Go_A a réussi à devenir un représentant de l’Ukraine, dans le Vidbir, avec le thème “Solovey”, grâce auquel il a atteint le meilleur score possible grâce aux votes du public et du jury. Formé par la chanteuse Kateryna Pavlenko, le multi-instrumentiste Taras Shevchenko, le producteur Igor Didenchuk et le guitariste Ivan Grigoryak, le groupe s’est formé fin 2012 et publie son premier et, pour le moment, seul album, quatre ans plus tard. Dans sa carrière musicale, plusieurs festivals sont inclus, comme le Koktebel Jazz Festival, Kraina Mriy et Gogolfest, où ils ont démontré leur style musical, dans lequel ils combinent voix et rythmes de danse moderne, Yembé et guitare.

Demi-finale 2

1 Autriche: Vincent Bueno – “Alive”

Né à Vienne, la signature de Vincent Bueno en tant que représentant autrichien a été annoncée par la station de radio du pays ORF, sur un thème dont il a travaillé la composition avec David, Davey ‘Yang, Felix van Göns et Artur Aigner. L’artiste s’est déjà présenté à la présélection nationale en 2016, où il a obtenu la sixième position et, en fait, dans l’Eurovision 2017 déjà faisait partie de la chorale de Nathan Trent lors de sa performance de “Running on Air”. Neuf ans auparavant, en 2008, Bueno est devenu le gagnant de «Musical! Die Show ‘, un programme de l’ORF, dans une carrière musicale qui remonte à quatre ans et comprend une graduation au Conservatoire de musique de Vienne.

2 République tchèque: Benny Cristo – “Kemama”

Benny Cristo a remporté la victoire dans l’équipe nationale tchèque ESCZ, avec son propre thème, après être devenu populaire dans le pays en 2009, en la première édition de «Idol», concours dans lequel il est resté finaliste et qui est revenu neuf ans plus tard pour pratiquer en tant que jury. Avec une carrière de plus d’une décennie, Le Christ s’est imposé comme l’un des chanteurs et danseurs les plus éminents de la scène musicale tchèque, qui comprend jusqu’à quatre albums et une multitude de singles sortis depuis 2013.

3 Estonie: Uku Suviste – “What Love Is”

Chanteur, compositeur, producteur de musique et pianiste, Uku Suviste a finalement réussi à remporter Eesti Laul, la présélection estonienne, après avoir joué en 2017, quand il a été éliminé en première demi-finale; et en 2019, année où il est arrivé en deuxième position en finale. A cette occasion, il le fait avec “What Love Is”, une pièce qui en est composée. Depuis 2004, Suviste participe au concours de composition et de musique pour jeunes Uno Naissoo depuis plusieurs années. Un an plus tard, Uku a participé au concours estonien “Kaks Takti Ette” et s’est également autoproduit et a sorti son premier album original. Déjà en 2010, il a participé au plus grand concours de chansons en Russie, “New Wave”, où il a terminé en troisième position et, Quatre ans plus tard, il a participé à la version estonienne de «Ton visage me sonne». Une large carrière à laquelle s’ajoutent des œuvres, des collaborations et même des comédies musicales.

4 Grèce: Stefania – “SUPERG! RL”

Stefania Liberakakis a été sélectionnée en interne, comme le rapporte la station grecque ERT, avec “SUPERG! RL”, une composition de Dimitris Kontopoulos. Ce ne sera pas la première fois que je participe au festival européen: en 2016, il a joué à l’Eurovision Junior dans le cadre du groupe Kisses, représentant des Pays-Bas alors, qui a remporté la huitième place. L’artiste a commencé sa carrière musicale à l’âge de huit ans, au point qu’elle a même chanté dans le chœur d’enfants néerlandais Kinderen voor Kinderen après sauter à la gloire deux ans plus tard, grâce à son passage à «La Voz Kids» aux Pays-Bas en 2013. Liberakakis a depuis publié quatre singles solo, qui rejoignent également son travail d’actrice dans plusieurs films.

5 Islande: Dadi et Gagnamagnid – “Pensez aux choses”

Dadi Freyr, compositeur de “Think About Things”, et son groupe Gagnamagnid, également connu sous le nom de Dadi & Gagnamagnid, ont remporté une victoire écrasante dans la présélection de Söngvapekknin, auquel l’artiste a participé avec sa femme Arnyja et sa sœur Sigrún, en plus des danseurs Hulda Kristín Kolbrúnardóttir, Stefán Hannesson et Jóhann Sigurdur Jóhannsson. Une deuxième tentative du groupe de représenter l’Islande au concours européen, depuis en 2017, il est arrivé en deuxième place. Tout au long de sa brève carrière musicale, le groupe a publié un album en 2019, en plus de plusieurs singles sortis depuis 2017.

6 Moldavie: Natalia Gordienko – “Prison”

Quatorze ans après son entrée sur la scène de l’Eurovision 2006 avec la chanson “Crazy”, Natalia Gordienko revient au concours en tant que représentant de la Moldavie après avoir remporté le moldave “O Melodi Pentru Europa” avec “Prison”, chanson créée par Dimitris Kontopoulos et Philipp Kirkorov. L’artiste est, depuis 2005, chanteuse du groupe pop moldave Milenio, avec lequel elle était en troisième position dans la sélection de Calea Victoriei la même année. Une carrière professionnelle dans laquelle divers concours et prix de musique sont inclus, comme la première place au concours national The Star of Chisinau en 2003 ou la même place dans la Nouvelle Vague de 2007.

7 Pologne: Alicja Szemplinska – “Empires”

Grâce au programme «Szansa na Sukces», la Pologne a choisi Alicja Szemplinska comme représentante du pays à l’Eurovision, avec seulement 17 ans, avec la composition «Empires» de Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Frazer Mac et Laurell Barker. Malgré son jeune âge, Szemplinska a déjà remporté deux compétitions télévisées: en 2016, il a été annoncé dans le programme “Hit Hit Hurrah!”, où il a reçu le plus grand soutien des spectateurs; tandis qu’en 2019, il a réaffirmé sa carrière prometteuse en tant qu’artiste dans la version polonaise de “ The Voice ” en se présentant comme un gagnant. Grace à lui, Alicja a signé un contrat d’enregistrement avec Universal Music Polska et a sorti son premier single, “Prawie my”.

8 Saint-Marin: Senhit – “Freaky!”

Senhit est un autre artiste qui répète dans le concours européen, après représenter Saint-Marin à l’Eurovision 2011, où il a réussi à se placer en seizième position. A cette occasion, il le fait avec le thème “Freaky!”, Composé par Gianluigi Fazio, Henrik Steen Hansen et Nanna Bottos. La chanteuse est alors devenue le deuxième représentant du pays après les débuts de Miodio en 2008, compte tenu de l’absence de Saint-Marin aux éditions du festival en 2009 et 2010. Né en Italie, l’artiste Il a fait partie de comédies musicales très importantes comme “Le Roi Lion”, “Fame” ou “Hair”, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Tout au long de sa carrière, il a réussi à publier trois disques, le premier en 2006, en plus de plusieurs singles.

9 Serbie: Ouragan – “A plus tard”

Le trio Hurricane, sélectionné en tant que représentant serbe avec le score d’audience et le jury le plus élevé de la Beovizija, Il est formé par Sanja Vucic, représentant de la Serbie à l’Eurovision 2016, qui a obtenu la dix-huitième place en finale; Ksenija Knezevic, représentant du Monténégro à l’Eurovision 2015, en tant que chœur de Knez, son père, et Ivana Nikolic. Ensemble, ils interpréteront “Hasta la vista”, une chanson composée par Nemanja Antoni?, Après un peu plus d’un an de vie en groupe. Le trio est devenu à cette époque un phénomène dans les Balkans avec plus de dix-huit productions dans sa courte carrière, principalement en anglais et certaines en serbe, ce qui en faisait déjà les favoris face à la présélection serbe.

10 Albanie: Arilena Ara – “Shaj”

Arilena Ara est devenue la représentante de l’Albanie après avoir remporté le Festival et Këngës à 21 ans, avec “Shaj”, une chanson née en anglais de Darko Dimitrov, Lazar Cvetkovski et Lindon Berisha. À douze ans, Ara est apparu dans le concours Little Genius, dans lequel il a obtenu le bronze, tandis que, deux ans plus tard, a remporté la victoire dans la version albanaise de «The X Factor», programme qui a été présenté après la mort de son père, à qui il a consacré toutes ses chansons. Après son concours réussi, l’artiste a remporté plusieurs prix avec ses œuvres, parmi lesquels on compte déjà jusqu’à 14 singles, comme Best Ballad au Kënga Magjike, un festival annuel albanais, en 2016, ou la chanson de l’année au festival international de musique Astana Dausy au Kazakhstan, un an plus tard.

11 Arménie: Athena Manoukian – “Chains On You”

Gagnante de Depi Evratesil avec “Chains On You”, une chanson composée par elle-même avec DJ Paco, Athena Manoukian est une artiste grecque d’origine arménienne qui, à quatorze ans, Il a couru pour représenter la Grèce à l’Eurovision Junior 2008, bien qu’elle ait été troisième à la présélection, et également présentée comme candidate pour le représentant de l’Arménie à l’Eurovision 2015 et 2016. Après avoir passé les dix prochaines années dédiées à la musique électronique, Manoukian, Il est apparu lors du casting de l’émission britannique «The X Factor». Son plus grand succès en solo est venu en 2014, avec “XO” et, en plus, il a participé à la composition de “Palia mou agapi”, jouée par Helena Paparizou, lauréate de l’Eurovision 2005.

12 Bulgarie: Victoria Georgieva – “Tears Getting”

L’élection de Victoria Georgieva il a été donné par un processus de sélection interne avec sa propre composition avec Borislav Milanov, Lukas Oscar et Cornelia Wiebols de Symphonix International, dans le festival européen qui implique le retour de la Bulgarie, après un an d’absence. La chanteuse a commencé à chanter professionnellement à l’âge de onze ans, après quoi elle s’est inscrite dans un studio vocal. En 2015, Georgieva est devenu populaire après avoir participé à la quatrième saison de «The X Factor» en Bulgarie, après s’être soumis aux auditions des éditions précédentes. Un an plus tard, il sort son premier single, auquel plusieurs autres se sont joints jusqu’à l’année dernière.

13 Danemark: Ben & Tan – “Oui”

Ben & Tan a été le vainqueur de la grande finale du Grand Prix Dansk Melodi avec “Yes”, chanson créée par Emil Rosendal Lei, Jimmy Jansson et Linnea Deb. Le duo est composé de Benjamin Rosenbohm et Tanne Balcells, qui Ils se sont rencontrés en 2019 pendant leur séjour au danois “ The X Factor ”. Dans ce show de talents, Rosenbohm a atteint la finale, où il était en deuxième position, tandis que Balcells a terminé à la quatrième place. Un concours réussi et satisfaisant pour lequel ils ont décidé de former le duo pour s’inscrire à la présélection danoise, où ils ont gagné au dernier tour avec jusqu’à 61% des voix du public.

14 Finlande: Aksel Kankaanranta – “Regard sur le passé”

Aksel Kankaanranta a remporté la victoire dans la compétition finlandaise Uuden Musiikin Kilpailu avec ce qui est son premier single solo, “Looking Back”, résultat de la collaboration de Joonas Angeria, Whitney Philips, les frères Connor, Toby et Riley McDonough. Membre d’une famille de musiciens, il a commencé à suivre des cours de violon à l’âge de six ans, un instrument qui a fini par changer pour la basse et la guitare à l’adolescence. Le saut vers la gloire de Kankaanranta remonte à 2017, l’année où a participé à la sixième édition du programme final «La Voz», dans laquelle il a atteint la finale et était en deuxième place. En 2018, il a collaboré avec le rappeur Pyhimys dans le single “Jättiläinen”, qui était au sommet des palmarès finlandais et pour lequel Aksel a fini par remporter la chanson de l’année et les récompenses de chansons les plus transmises dans Emma Gaala’s. 2019, l’un des plus grands événements musicaux de l’année en Finlande.

15 Géorgie: Tornike Kipiani – “Prends-moi comme je suis”

Tornike Kipiani, 32 ans, est devenu le vainqueur du Présélection nationale géorgienne via le format télévisé «Georgian Idol» avec «Take Me As I Am», thème composé par lui-même, avec des arrangements d’Aleko Berdzenishvili. Sa carrière musicale remonte à ses dix-neuf ans, quand il a formé son premier groupe musical et est devenu le chanteur principal. En 2014, a participé à la version géorgienne de «The X Factor» et il a été proclamé vainqueur dans l’équipe Tamta, bien à l’opposé de ce qui s’est passé trois ans plus tard, lorsqu’il a participé à la présélection géorgienne de l’Eurovision et obtenu la vingt-troisième place de vingt-cinq concurrents.

16 Lettonie: Samanta Tina – “Toujours à respirer”

Samanta Tina a remporté le programme “Supernova” avec “Still Breathing”, composition propre, dans le cadre de une carrière étroitement liée à l’Eurovision. En 2012, l’artiste a participé pour la première fois à la présélection lettone, qui a été suivie de ses tentatives aux éditions 2013, 2014, 2016 et 2019, avec lesquelles elle s’est fait connaître auprès du public Eurovisive. Pour cela, il rejoint, en 2014, son lancement à la gloire grâce à votre participation au programme ‘Lietuvos Balsas’, la version lettone de «La Voz», où il figurait parmi les huit premiers concurrents. Un succès qui est survenu trois ans après avoir remporté la victoire au concours de chant moldave Golden Voices.

17 Portugal: Elisa – “Feeling Mede”

Elisa Silva a été l’une des dernières représentantes choisies après avoir remporté la grande finale du Festival da Cançao 2020, avec “Medo De Sentir”, une chanson composée par Marta Carvalho. Né à Madère, la chanteuse a commencé à développer sa carrière à un très jeune âge, en participant à des concours de musique locale, art qu’Elisa a pris comme référence comme les Beatles, Queen, The Eagle ou ABBA. À dix-sept ans, il a commencé un cours de jazz au Conservatoire de Madère et étudie actuellement la musique à Lisbonne et a signé avec Warner de faire ses premiers pas dans l’industrie au niveau professionnel.

18 Suisse: Les larmes de Gjon – “Repondez-moi”

De son vrai nom Gjon Muharremaj, Gjon’s Tears est devenu le représentant suisse par élection interne avec “Repondez-moi”, une pièce que l’artiste a développée dans un camp de composition avec Xavier Michel, Alizé Oswald et Jeroen Swinnen. Venant de la partie allemande de la Suisse mais aussi d’origine kosovare et albanaise, Muharremaj a commencé sa carrière musicale avec seulement douze ans, quand il a participé à la version albanaise de “Got Talent”, en 2011, où il occupait la troisième place. Muharremaj continuó participando en talent shows, como fueron los casos de ‘Got Talent’ en Suiza o ‘La Voz’, en Francia, en los que alcanzó las semifinales.

