Les requins évoluent pour marcher sur terre

Une étude de l’Université du Queensland, en Australie, a identifié de nouvelles espèces de requins capables de marcher au fond de l’océan. Il a également constaté que ces espèces de requins ils sont les plus évolués connus à ce jour. Mais il n’y a rien à craindre (sauf si vous êtes un poisson qui vit au fond de la mer), car les requins sont encore loin des plages et des ports comme si de rien.

Dans un article publié dans Marine and Freshwater Research, des chercheurs de l’Université du Queensland ont rapporté leur découverte de quatre nouvelles espèces de requins qui peuvent “marcher” en mer. Bien que pour dire la vérité, ce n’est pas qu’ils aient grandi. Ils vivent toujours dans l’eau, mais ils peuvent utiliser leurs nageoires pour ramper sur les récifs coralliens et même sur du sable sec lorsque la marée est basse. Et selon Christine Dudgeon, auteur de l’étude, ils ne présentent aucun danger pour l’humanité:

Avec moins d’un mètre de longueur en moyenne, les requins qui marchent ne constituent pas une menace pour les humains. Cependant, leur capacité à résister aux environnements pauvres en oxygène et à marcher sur leurs nageoires leur donne un grand avantage sur leurs petites proies telles que les mollusques et les crustacés.

Pour l’instant ces requins n’ont été trouvés que dans le nord de l’Australie et en Nouvelle-Guinée, nous ne devons donc pas craindre qu’un jour nous trouvions un requin marchant tranquillement dans les rues de Mexico. Bien que oui, rien ne garantit que l’on ne peut pas quitter une tornade.

