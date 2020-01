Les réseaux brûlent! Natti Natasha porte un costume court moulant Et ils n’arrêtent pas de la regarder!

La belle reggaeton Natti Nastaha sait comment transformer ses fans sur les réseaux et au dessus de la scène.

21 janvier 2020

Natti Natasha vêtue de vert

A cette occasion, le dominicain a posé assis sur une pierre et dans un style très picaresque portant un mini costume noir laissant plus d’un hypnotisé.

Cette fois, le reggaetonera a enregistré une vidéo de sa chanson musicale “Leave your kisses” portant un ensemble court très attrayant qui a capté l’attention de tous ses spectateurs, soulignant à nouveau sa silhouette parfaite Comment ne pas la voir!

Natti Natasha, ne donne pas de trêve pour télécharger vos publications sur Instagram et continuer d’ajouter plus de likes et plus de commentaires pour vos photos.

On ne peut nier que le chanteur vedette possède un talent potentiel et une voix formidable.

Bravo pour toi, ma chère Natti!

