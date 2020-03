Les réseaux de télévision remplacent les originaux par des répétitions et les productions sont arrêtées

Ainsi commence l’histoire. La production d’une centaine d’émissions de télévision étant désormais arrêtée (par souci de prudence face à la pandémie de coronavirus), les réseaux commencent à modifier la programmation à venir pour tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont.

La CW est la première à changer les choses, remplaçant un épisode de première diffusion de Legends of Tomorrow, le mardi 24 mars, par le thème de Marie Antoinette «Une tête de son temps» (qui a été diffusé pour la première fois le 18 février). Dans l’épisode de Legends initialement prévu, «Zari, Not Zari», Sara, Constantine et Charlie se retrouvent en Colombie-Britannique à la recherche d’un autre morceau du métier à tisser – mais apparemment à la place dans une version de Supernatural’s Baby.

Le mardi 31 mars, de nouveaux épisodes de The Flash et Legends seront remplacés par des répétitions.

Le Flash cette semaine devait faire ses débuts “So Long and Goodnight”, dans lequel Black Hole engage Rag Doll pour tuer Joe, et Iris se méfie d’Eva; au lieu de cela, «Grodd Friended Me» obtiendra une deuxième projection. Pendant ce temps, Legends devait organiser «The Great British Fake Off», dans lequel Charlie remarque que quelque chose ne va peut-être pas avec une Sara récemment blessée; à la place, les téléspectateurs recevront un Encore “Mortal Khanbat”.

Comme indiqué précédemment, des dizaines et des dizaines d’émissions sur le réseau, le câble et le streaming ont arrêté la production pendant au moins les deux prochaines semaines. Certains pourraient éventuellement reprendre la production sur leurs séries actuelles une fois donné le feu vert, tandis que d’autres l’appelleront un jour et, par conséquent, proposeront un ou deux épisodes. En tant que tel, les planificateurs seraient prudents de prévoir une répétition supplémentaire ou deux pour aider à combler les lacunes.

Ou dans le cas de Legends, qui avait déjà terminé la production de la saison 5, repousser sa finale d’une semaine ou deux prolonge efficacement la durée de son successeur éventuel.