Les responsables de la prison Harvey Weinstein ne veulent pas d’un “incident d’Epstein”: rapport

Harvey Weinstein a récemment été reconnu coupable de crimes sexuels et, selon les informations recueillies, les autorités prévoient désormais d’éviter une éventuelle tentative de suicide.



Le long bras de la loi a rattrapé Harvey Weinstein après que le producteur déshonoré d’Hollywood a été reconnu coupable de viol et de crimes sexuels criminels. Le verdict a été doux-amer pour ses dizaines d’accusateurs, car certains étaient heureux qu’il soit en prison tandis que d’autres ne peuvent pas croire qu’il a été déclaré non coupable pour d’autres accusations. Alors que son procès avançait, l’accusé de 67 ans s’est plaint de problèmes de santé. Il se déplaçait avec une marchette et après la lecture du verdict, Weinstein a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir prétendument souffert de douleurs à la poitrine.

TMZ rapporte que quelques douleurs à la poitrine et des difficultés à marcher sont les moindres préoccupations des responsables new-yorkais. Le point de vente déclare que la ville fait attention à la façon dont ils traitent Weinstein derrière les barreaux, car ils ont peur que des choses finissent comme le cas de Jeffrey Epstein. En août 2019, un délinquant sexuel condamné et ami du riche et puissant Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Un mois auparavant, Epstein avait été arrêté pour trafic sexuel de mineurs. On croyait que dans le procès d’Epstein, le monde apprendrait quelles célébrités et dirigeants politiques étaient impliqués dans ce qui, selon les rumeurs, serait l’un des réseaux les plus secrets d’élite en matière de trafic sexuel. Cependant, après la mort d’Epstein, les charges retenues contre lui ont été rejetées et tout secret potentiel a été enterré avec lui.

Il y a eu quelques informations partagées sur le temps à venir de Weinstein derrière les barreaux. TMZ déclare qu’il sera hébergé à Riker’s Island dans un espace privé. Le North Infirmary Command aurait été isolé pour les “détenus de haut niveau” ou ceux qui ont des problèmes de santé. La publication indique que les fonctionnaires surveilleront étroitement Weinstein vingt-quatre heures par jour. Cependant, ils ne l’ont pas officiellement appelé une montre de suicide.

Alors que l’ancien délinquant sexuel condamné à mort continue de guérir à l’hôpital de Bellevue, il y aurait un petit nombre de fonctionnaires du Département des services correctionnels qui espèrent pouvoir transférer Weinstein ailleurs pour éviter les tracas de le loger. Il est rapporté que Weinstein envisage un minimum de cinq ans derrière les barreaux.

