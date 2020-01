Les responsables de Marcella développent des séries du roman The Doll Factory

L’équipe derrière le succès de Netflix et ITV Marcella ils ont gagné les droits de télévision de The Doll Factory ” un thriller attendu à Londres en 1850. Buccaneer Media adaptera le roman de Elizabeth Macneal pour la télévision, avec le producteur dramatique Tony Wood, et le responsable du développement Anna Burns, En tant que producteur exécutif.

L’histoire suit Iris, un aspirant artiste qui travaille dans une boutique de poupées, et Silas, un collectionneur solitaire. Ils se rencontrent par hasard dans le Londres Hyde Park pendant la construction de la Grande Exposition de 1851, qui est le début de l’obsession de plus en plus sombre de Silas avec Iris.

“Ce thriller littéraire étonnant a déjà fait sensation, avant même sa publication” Wood a parlé de The Doll Factory. «La compétition a été énorme à chaque étape qu’elle a franchie. C’est un honneur d’annoncer une collaboration avec Elizabeth Macneal; C’est un talent incroyable, que je suis ravi d’apporter au bercail Buccaneer. »

Le livre a remporté le prix du roman Caledonia 2018, décerné à des œuvres inédites. “Dès que j’ai rencontré Tony et son équipe, je savais que Buccaneer était l’entreprise idéale pour adapter” The Doll Factory “”, a-t-il déclaré. Macneal. “J’ai été ému par sa passion pour les personnages, son enthousiasme pour l’histoire de Londres, et je sais qu’Iris, Silas et Albie ne pouvaient pas trouver de meilleure maison.” Madeleine Milburn réprimande Macneal.

Variété