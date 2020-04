Les restaurateurs s’unissent en temps de crise

Mexico.- Voyant le peu de réponse du gouvernement pour fournir un soutien ou des trêves fiscales aux restaurateurs, ils ont vu la nécessité de s’entraider “initiative privée avec initiative privée”, a déclaré Azari Cuenca, président actif du Vatel Club México.

Les restaurateurs ont vu la nécessité d’exécuter divers projets, à la fois pour garantir la masse salariale des serveurs (qui vivent sur pourboire) et pour offrir des menus solidaires dans les communautés voisines des restaurants les plus emblématiques du pays.

Dans une interview avec Siete24 Noticias, Azari Cuenca, chef exécutif et propriétaire du restaurant «Cuenca Taller», a expliqué que la crise a généré une grande solidarité au sein du syndicat, ils ont reçu des camions de Grupo Herdez et d’autres entreprises qui se joignent pour soutenir serveurs et cuisiniers à travers la livraison de 1 200 garde-manger.

De plus, avec le soutien de «Cerebro México» (association qui est née avec les tremblements de terre), ils ont développé d’autres accords, afin que des étudiants aux grands-parents, qui en ont besoin, puissent avoir accès au projet de cuisine communautaire, où les gens déposent des comptes de “Cerebro México” et avec 100 pesos ils sont garantis leurs 3 heures de repas dans les restaurants affiliés à l’accord.

“Les gens vont à Cuenca et Balmori pour leur nourriture, parmi 17 autres restaurants et 8 dans tout le pays.” Ce format de cuisine communautaire, est la représentation au Mexique de la World Central Kitchen, l’ONG dédiée à la fourniture de repas dans les lieux de catastrophes naturelles, fondée par le célèbre chef espagnol, José Andrés, qui a donné les informations et le soutien pour son développement. dans le pays par Azari Cuenca.

Le projet international a été installé au Mexique, au Pérou, à New York, en Espagne et dans d’autres pays, conformément aux règles d’hygiène, de manutention et de livraison de l’OMS, “Ils approuvent le projet et vous commencez à cuisiner pour les gens”, Dit Azari.

Cuisine communautaire, soutien aux Mexicains

Cocina Comunitaria MX est un concept développé avec World Central Kitchen et Cerebro México pour le développement de menus à des prix solidaires, avec les conditions d’hygiène les plus élevées et allouant également de la nourriture aux personnes qui n’en ont pas les moyens. Sachez ce qui se fait dans les ateliers Balmori et Cuenca, membres de Community Kitchen.

Publié par Vatel Club México le mardi 14 avril 2020

De plus, au Mexique, près de 100 restaurants sont soutenus par de grandes entreprises du pays, qui ne sont pas intéressées par la disparition de ces lieux emblématiques, et pour cette raison, ils ont donné la tâche d ‘«adopter» 100 livres de paie, incomplets mais s’ils en font partie, pour les empêcher de disparaître, a souligné Azari.

Le but de tout cela est; éviter que les chaînes de distribution et de consommation ne se cassent, car les maillons de la chaîne s’amincissent, mais si nous les laissons se casser, pour tout remettre sur les rails, ce sera très compliqué.

Nous abordons également le terrain avec les chefs, pour réduire les intermédiaires, ce qui rend le produit plus cher et ainsi pouvoir proposer des menus de 60 ou 70 pesos, et cela permet aux familles des champs et des villes, de ne pas perdre leurs revenus. Nous accordons cet avantage afin qu’ils puissent offrir le programme de cuisine communautaire à environ 800 familles à la campagne.

Tous pointent vers la responsabilité sociale, pour que les restaurants survivent en ce qui concerne la masse salariale et que les gens soient pris en charge, qu’ils n’aient pas faim et surtout qu’ils n’atteignent pas des niveaux de violence et de pillage, a-t-il averti.

“Ce que nous laisse cette crise, c’est de comprendre que nous ne pouvons pas penser que nous avons tout structuré pour que rien ne se passe, même si nous avions un fonds d’épargne comme dans d’autres pays, il y aura des restaurants qui disparaîtront. Et d’autre part, les décisions du gouvernement devront être plus sociales, moins politiques “, a-t-il déclaré.

