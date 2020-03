Les retards de production des fans inquiéteront les sorties de Marvel

Le monde sait maintenant que le coronavirus a immobilisé Hollywood, avec une date de sortie de film après l’autre retardée de deux mois (Wonder Woman 1984) à une année entière (F9). Les studios de cinéma, vers qui nous nous tournons pour échapper au monde réel, ne peuvent pas fournir, car le virus les affecte tout comme il affecte tout le monde.

Maintenant, la plus grande puissance d’Hollywood, Marvel, est dans une position unique pour être blessée par le virus. Non seulement leurs films et leurs émissions de télévision sont en cours de fermeture, mais la fermeture de l’un peut entraîner des retards pour les autres, car Marvel fait une grande partie des films connectés.,

Quel est le statut des films et des émissions de télévision de Marvel?

Scarlett Johansson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Le calendrier de cette année était censé se dérouler comme suit: Black Widow mettrait le spectacle sur la route le 1er mai, The Falcon and the Winter Soldier, le premier spectacle MCU / Disney +, ferait ses débuts en août. Viennent ensuite The Eternals en novembre, WandaVision fin 2020, Shang-Chi et la légende des dix anneaux en février 2021, Loki début 2021, Doctor Strange dans le Multivers de la folie en mai, Spider-Man 3 en juillet, Et qu’est-ce qui se passerait si ..? en été et Thor: Love and Thunder en novembre.

À l’heure actuelle, le seul film qui a été retardé à coup sûr est Black Widow, qui a été retiré du calendrier, pour être vraisemblablement publié plus tard. Cependant, avec la chute de ce premier domino, il est possible que toute l’ardoise de Marvel doive se déplacer.

Bien qu’un rapport dans Variety indique que le retard de Black Widow, en particulier, n’affecte pas la chronologie de Marvel. Après tout, Kevin Feige lui-même a déclaré que Loki et WandaVision alimenteraient tous les deux le docteur Strange dans le multivers de la folie.

Maintenant, par Inverse, le côté TV monte également des enjeux, avec la production arrêtée sur Falcon, WandaVision et Loki. Shang-Chi et la légende des dix anneaux s’étaient arrêtés quand on craignait que le réalisateur Daniel Destin Cretton n’ait un coronavirus. Heureusement, il ne l’a pas fait, mais la production a tout de même été arrêtée.

Que pensent les fans des retards?

Des rumeurs selon lesquelles Marvel a maintenant fermé toutes les productions indéfiniment – pas seulement pour 6 semaines – et l’équipe seront lâchées après le 3 avril. Cela comprendrait Shang-Chi et toutes les émissions de télé.

Il est impossible que le docteur Strange 2 filme en mai. Retarder tout d’un an, je pense.

– duskybatfishgirl (@duskybatfishgrl) 21 mars 2020

Sur Reddit, un fan a salué la nouvelle avec: «Eh bien, ça craint. J’espère que cela ne nuit pas sérieusement à leur date de sortie. Cependant, à en juger par les choses, la veuve noire est définitivement déplacée et le faucon et le soldat d’hiver ne vont probablement pas faire leur date de sortie août. ” Un autre a répondu: «À mon avis, Marvel a jusqu’en janvier pour mettre ses 4 sorties 2019 en streaming / en salles. Si je devais deviner, ils peuvent déplacer Widow en août et FaTWS fin septembre / début octobre. »

Il y avait une certaine confusion au sujet de WandaVision, avec des rapports contradictoires selon lesquels la production était arrêtée et qu’ils avaient déjà terminé le tournage. Cela pourrait être vrai, mais WandaVision peut encore avoir un poste sur lequel travailler, compte tenu de ses effets élaborés. Il convient également de noter que WandaVision allait initialement sortir au début de 2021 de toute façon avant que Marvel ne décide de le déplacer vers la fin de cette année.

L’autre problème est que la seconde moitié de l’année va être encombrée alors que les films qui étaient censés sortir en avril, mai et juin commencent à sortir en juillet ou plus tard. Warner Bros vient d’annoncer que son grand film événementiel de l’année, Wonder Woman 1984, se déplacerait en août.

La vidéo à domicile est-elle une possibilité pour Marvel?

Certains fans pourraient suggérer que la solution est simple: il suffit de mettre les films Marvel sur Disney +, comme Pixar l’a fait avec Onward. Cette situation est cependant différente.

Avant même que la pandémie ne frappe les États-Unis, Onward avait été considéré comme une déception au box-office. Avec sa fenêtre théâtrale écourtée, Disney a mordu la balle et est passé directement au streaming comme l’ont fait des films comme The Invisible Man et Birds of Prey.

Cependant, Black Widow n’a pas encore eu la chance d’entrer dans les salles. Si Marvel appuyait sur la gâchette, les propriétaires de théâtre seraient furieux. Ils étaient déjà en colère contre Universal pour avoir amené Trolls: World Tour à la vidéo numérique et contourner les théâtres.

Et si les théâtres sont en colère contre les Trolls: World Tour, relativement moins attendus, ils sont sûrs de donner un coup de pied et de crier si Marvel essayait cela avec Black Widow.

Cependant, Disney + a besoin de contenu avec les retards Marvel. Il est possible que The Mandalorian, qui avait déjà emballé la photographie plus tôt cette année avant que le virus ne commence à se propager, puisse être publié plus tôt que l’automne. Peut-être que Disney pourrait échanger une grande franchise contre une autre Dans un monde déjà plein de surprises importunes, qu’est-ce qu’une bonne ou deux bonnes?