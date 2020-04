Les retombées du roi Lion pour Timon et Pumba seraient arrivées à Disney Plus

Disney Plus a peut-être récemment dépassé les 50 millions d’abonnés dans le monde, mais le service de streaming devra augmenter la production sur du contenu original afin de lancer un défi soutenu aux goûts de Netflix et d’Amazon Prime dans les années à venir. Les clients peuvent avoir accès à l’écrasante majorité du catalogue de Mouse House, l’univers cinématographique Marvel, Pixar, Star Wars et The Simpsons, mais il n’y a que des films et des émissions de télévision préexistants qui vous permettront avant que les gens commencent à vouloir quelque chose de nouveau .

L’une des possibilités est que le studio monétise davantage sa série incroyablement lucrative de remakes en direct, qui est déjà en cours d’exploration après l’annonce d’une émission de prequel Beauty and the Beast qui se concentre sur Gaston et LeFou. Et maintenant, nous avons entendu dire qu’une autre des récentes réimaginations de Disney devrait également recevoir une retombée sur petit écran. Et c’est une chose dont les fans devraient certainement être heureux.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que les remakes de Bambi et Robin Hood étaient en développement, tous deux confirmés maintenant – Le roi LionTimon et Pumbaa seraient les stars de leur propre série limitée Disney Plus, qui serait une offre plus comique qui pourrait potentiellement prendre plusieurs repères de la vidéo directe de 2004 The Lion King 1.5, qui a suivi ce le duo était avant et pendant les événements du film.

L’original roi Lion a fait 968,5 millions de dollars au box-office et la mise à jour de Favreau a rapporté 1,65 milliard de dollars, il y a donc évidemment de l’argent à gagner à partir d’autres aventures se déroulant dans ce monde, étant donné que deux générations entièrement différentes de cinéphiles ont embrassé les personnages à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars. Et avec Lady and the Tramp récemment sorti et Bambi, Robin Hood et une suite d’Aladdin en route aussi, Disney semble content de cannibaliser son propre catalogue avec des remakes, des redémarrages, des suites et des retombées jusqu’à ce qu’ils manquent de matériel pour le faire avec .