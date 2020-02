Les retombées mandaloriennes pourraient venir à Disney + dans le futur – / Film

Au cours de la grande conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2020 de Walt Disney Company, généralement sèche Bob Iger a dévoilé que Mandalorien les retombées sont une possibilité distincte pour Disney +. D’après ce que Iger a dit, il semble que le plan est d’intégrer encore plus de nouveaux personnages dans la série Star Wars en direct, puis de les faire tourner dans leurs propres spectacles.

L’avenir de Star Wars semble être plus sur le petit écran que sur le grand. Bien qu’il y ait sans aucun doute plus de films Star Wars à venir, le grand fromage de Disney, Bob Iger, a révélé que Disney + allait être la destination principale d’une galaxie loin, très loin. «La priorité au cours des prochaines années sera la télévision», a déclaré Iger lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2020 de Walt Disney Company, «avec la saison 2 de The Mandalorian en octobre, puis davantage de The Mandalorian par la suite, y compris la possibilité de – lui insuffler plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de série. “

D’après ce que dit Iger, il semble que deux choses distinctes soient en préparation pour The Mandalorian. L’une est que la série apportera des personnages familiers de Star Wars pour les saisons futures. L’autre est que ces personnages pourraient ensuite se transformer en leurs propres spectacles distincts. D’un point de vue commercial, cela a du sens: le mandalorien est un grand succès, et faire entrer des personnages familiers – et introduire de nouveaux personnages aussi – est une évidence. Et puis donner à chacun de ces personnages un accord avec le public leurs propres spectacles semble également être une évidence. Et soyons honnêtes: tout le monde veut une putain de spin-off de Baby Yoda – ne le niez pas.

Le Mandalorian n’est pas le seul spectacle de Star Wars à Disney +. Il y a aussi une série de préquelles Rogue One qui se concentre sur Cassian Andor, le personnage joué par Diego Luna. Et puis il y a l’émission de télévision Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, qui se trouve actuellement dans un endroit étrange en ce moment – l’émission progressait, mais elle a récemment été temporairement interrompue pour que les scripts puissent être complètement réécrits.

