Les retombées sont peut-être à venir, voici qui pensent que les fans fonctionneraient le mieux

Un tirage majeur pour Netflix, La

Casa de Papel – ou Money Heist –

devrait faire son retour sur la plateforme le 3 avril 2020. Si vous êtes l’un des

les millions de fans qui ne peuvent pas attendre pour savoir ce qui se passera ensuite avec le

Professeur, Nairobi, et le reste du gang, ne manquez pas toutes les promos

Netflix partage sur YouTube pour l’international

frappé.

La narration intelligente dans Money Heist garde les téléspectateurs

enfermé dans le destin de ces personnages, donc l’idée que le spectacle puisse aller

pour plus de saisons et s’étendre dans le territoire dérivé est passionnant. Devine

quelle? Les deux sont des possibilités selon la rumeur à ce stade.

«La Casa de Papel», également connue sous le nom de «Money Heist» | Tamara Arranz / Netflix

Il y a des bavardages sur un spin-off “Money Heist”

Partenaires dans le crime de La Casa de Papel, Álex

Pina et Jesús

Colmenar a lancé la société de production de Vancouver Media avec l’idée de la

séries. Ils ne savaient pas que cela augmenterait le succès qu’il est aujourd’hui

et que les fans en réclameraient plus.

Il a déjà été annoncé que Netflix est en jeu pour les saisons cinq

et six, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite. Mais Colmenar, qui

sert comme l’un des producteurs, a également fait allusion au fait qu’il y a eu

parle d’un spin-off pour l’un des personnages de la série. Il ne voulait pas

nommer lequel cependant.

Au cours d’un panel de films, Colmenar a taquiné qu’il pourrait vraiment être

n’importe lequel d’entre eux, mais en plaisantant, il ne peut pas dire grand-chose: «Cette information coûterait

nous nos vies. ” Selon Bluper,

il a ajouté que tous les personnages sont assez forts pour porter leur propre spin-off

chacun est donc candidat à son propre spectacle.

Les fans ont déjà fait leur choix

Trois saisons et les téléspectateurs ont leurs propres favoris, mais il

sont une poignée de prétendants que certains aimeraient voir dans un spin-off. Il y a

un bon nombre de personnes qui veulent à nouveau Berlin et le professeur en quelque sorte

de prequel.

Il en va de même pour Nairobi, ainsi que pour Oslo et Helsinki, dont

la fraternité pourrait vous faire pleurer. Si le syndicat du crime devait se dissoudre

la saison prochaine ou deux, alors certains fans seraient ouverts à un spin-off de Tokyo. C’est vrai

elle a ses ennemis, mais cette imprudence pourrait continuer à la mettre dans

trouble aventureux dans une série solo.

Pourquoi un spin-off «Money Heist» ou deux fonctionnerait absolument

Une des choses que Pina et Colmenar ont partagées est que les personnages et l’histoire ont été construits pour mélanger chronologie et ambiguïté en ce qui concerne les personnalités et les antécédents.

Comment chaque voleur en est-il arrivé à ce point, et que pourrait-il arriver à l’avenir une fois qu’il serait sorti de la vie de braquage? Vont-ils continuer à se rebeller contre les régimes?

Pina et Colmenar ont déclaré à Faro

de Vigo que leur objectif avec la série était d’injecter de l’émotion, de l’humour et

le surréalisme dans un thriller d’action. Les personnages et le récit permis

qu’ils le fassent. Il est possible que l’arc de l’histoire de Money Heist fasse de la place

pour ramification:

«Dans le premier vol, c’est un groupe d’hommes et de femmes qui ne se connaissent pas, dans le second, c’est une famille. Nous travaillons avec des niveaux d’affectivité très élevés, et c’est notre contribution au genre de la série Western. «La maison» n’est plus une série d’actions. Il y a des niveaux émotionnels d’affection et de complicité entre les personnages. »

Si un spin-off

est vraiment sur la table, les fans ne devraient pas s’attendre à une annonce avant la fin

quatre de Money Heist arrivent sur Netflix. Attrapez-le ce printemps.