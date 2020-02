Les retrouvailles émotionnelles entre Chenoa et Gisela pleines de larmes

Quand seul Jorge González est resté pour agir, nous avons eu la première grande surprise de la nuit. La semaine dernière, le bouton lui a demandé d’amener quelqu’un pour chanter pour Bill Medley et Jennifer Warnes le thème principal du film “Dirty Dancing”. Et à cette époque, il ne voulait pas révéler le nom, mais ne pouvait pas choisir mieux. Manel Fuentes a accueilli Gisela à bras ouverts.

Chenoa et Gisela dans «Votre visage me sonne»

La performance ne pourrait pas être meilleure et, quand ils ont fini de chanter, le présentateur a demandé aux juges d’évaluer. Mais avant de commencer, Àngel Llàcer a souligné que Chenoa avait dépensé tout le nombre en pleurant et en disant à voix basse: “C’est comme ma sœur, je ne peux pas apprécier“A cette époque, la chanteuse s’est levée de chez elle les larmes aux yeux et a embrassé une Gisela qui lui a coulé dans les bras.

Après avoir séché ses larmes avec un mouchoir fourni par Belinda Washington, elle a expliqué ce qui lui était arrivé. Et c’est que chaque fois qu’il est allé voir des comédies musicales de Gisela, il n’a pas pu éviter d’être excité: “Je l’aime tellement“Elle a également reconnu qu’elle est une personne très spéciale pour elle, et c’est pour se rappeler qu’ils ont participé ensemble à ‘OT 1’. Gisela a assuré qu’elle était très nerveuse avant de chanter et qu’elle aimait retourner au programme.

Lapin drôle

Après avoir essayé de faire le pas de danse légendaire avec le saut du film inclus et complètement échoué, les deux ont parlé au présentateur et ont eu deux tours. Fuentes leur a demandé le nom des chanteurs qu’ils allaient imiter et ils ne savaient pas le dire mais ils se sont jetés dans la piscine. “Jennifer Aniston”, a déclaré Jorge González et Gisela l’a complété avec “Bill Gates”, sur un ton humoristique.

