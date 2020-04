Les Rolling Stones se joignent au concert One World

Mexico.- Les Rolling Stones a annoncé ce vendredi qu’ils joueront depuis leur domicile lors du concert mondial de solidarité pour la lutte contre la Covid-19, One World #TogetherAtHome “One World: Together at Home”.

Le concert numérique aura lieu ce week-end avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sous l’organisation de Lady Gaga.

Les Rolling Stones sont le dernier ajout à l’événement, qui sera diffusé sur diverses télévisions mondiales et la plupart des médias sociaux.

Branchez-vous demain à 20 h HE pour cet événement de diffusion spécial en l’honneur des travailleurs de la santé en première ligne de la pandémie # COVID19. »

Cela a été rapporté par les Rolling Stones sur leurs réseaux sociaux.

Des artistes comme Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer López, Alanis Morissette et Andrea Bocelli.

Lang, Lang, Sam Smith, Maluma et d’autres personnalités en dehors de la sphère musicale, comme l’ancien footballeur David Bekham ou l’acteur Idris Elba, qui ont été testés positifs pour le coronavirus il y a un mois.

Lady Gaga a présenté le concert One World avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lors de la conférence où elle a fait cette annonce, Lady Gaga a remercié les professionnels de la santé, les médecins et les infirmières pour leur aide précieuse.

L’artiste a participé avec un don pour aider l’OMS à financer la recherche sur les traitements et les vaccins contre le coronavirus.

One World from home sera diffusé sur la télévision britannique BBC et éventuellement par ABC, CBS et NBC, des États-Unis, et aura lieu le 18 avril.

