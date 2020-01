Les rumeurs de la suite de “ Doctor Strange ”, Kumail Nanjiani brise le régime Marvel

Est Frère vaudou dans Docteur étranger dans le multivers de la folie? Saviez-vous qu’il existe des super-héros du domaine public? Quel jeu vidéo obtient un Oiseaux de proie promotion croisée? Vous voulez voir un autre concept pour le Porter secours armure Avengers: Fin de partie? À quel point était excité Les éternels étoile Kumail Nanjiani manger de la pizza et du gâteau après avoir été sur un merveille régime? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Le KingSharkade utilisé lors de la production de Suicide Squad ferme, mais James Gunn dois garder cela.

Comic Book Resources souligne cinq super-héros sympas du domaine public et cinq autres qui sont tout simplement terribles.

A bientôt Harley! ?

– Fortnite (@FortniteGame) 24 janvier 2020

Fortnite semble taquiner une sorte de Oiseaux de proie événement de promotion croisée impliquant Harley Quinn.

L’écrivain The Witcher Beau DeMayo a mis à jour la description de son profil Twitter pour dire qu’il écrit sur Moon Knight.

La Flèche acteur David Ramsey pense La lanterne Verte les fans seront «très satisfaits» de la finale de la prochaine série.

La star de l’ennemi intérieur Noah Mills a signé pour un rôle dans Le faucon et le soldat d’hiver séries.

Rodney Fuentebella a publié un autre design de Porter secours armure portée par Pepper Potts dans Avengers: Fin de partie.

Une nouvelle rumeur dit qu’il pourrait y avoir un Invasion secrète série en préparation pour Disney + et un autre spectacle mystère.

