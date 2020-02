Les rumeurs de «Morbius» se connectent à «Venom 2» et «Spider-Man 3», «Mme Marvel ‘Rumors & More / Film

Quelle référence obscure à Harley QuinnL’origine de Oiseaux de proie? Quels autres personnages pourraient être introduits dans le Mme Marvel série sur Disney +? Quel était le nom d’origine de Oiseaux de proie? Comment sera Morbius soi-disant se connecter aux deux Venin 2 et Spider-Man 3? Volonté Adam noir et Shazam 2 tirer simultanément cet été? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

DC’s Legends of Tomorrow devient assez élégant avec le prochain épisode de la saison cinq “Une tête de son temps.”

Un obscur œuf de Pâques à l’arrière-plan du Oiseaux de proie film fait référence aux origines de Harley Quinn.

Artiste de concept Andy Poon partagé une autre conception de costume pour Chasseresse vers la fin de La FlècheC’est la sixième saison.

Le prochain Mme Marvel la série à venir à Disney + pourrait introduire Dague rouge et Kamran au MCU.

Barry Allen est trompé dans une promo pour “A Girl Named Sue”, le prochain épisode de la saison six de Le flash.

Connaissiez-vous le nom d’origine du gang de filles de DC Comics appelé Oiseaux de proie était en fait Hell’s Belles?

Découvrez quelques illustrations conceptuelles d’une coupe Amazing Spider-Man séquence de poursuite entre Spidey et Lézard.

Shang-Chi étoile Simu Liu loué Oiseaux de proie, mais a toujours un problème avec David Ayer Suicide Squad.

