Les saisons 1-11 de ‘Modern Family’ sont-elles sur Netflix?

Modern Family vient de conclure sa course monumentale sur ABC avec 11 saisons et exactement 250 épisodes à son actif. Est-ce que les 11 saisons de Modern Family sont sur Netflix, viendront-elles sur Netflix et quels sont les plans de streaming à long terme? Jetons un œil ci-dessous.

Modern Family est la plus grande sitcom de l’histoire d’ABC et touche à sa fin après avoir battu le record le plus longtemps sur le réseau américain. L’émission concerne trois générations d’une famille avec des points de vue et des circonstances différents et comment ils s’entendent tous.

Modern Family sera-t-il sur Netflix aux États-Unis?

Contrairement à la dernière fois que nous avons abordé Modern Family en streaming, le spectacle arrivant à son terme signifie que la licence passera désormais à une nouvelle phase.

Comme nous l’avons vu avec The Big Bang Theory, l’intégralité des droits de la série est à gagner après la finale de la saison. Dans ce cas, CBS a vendu les droits à HBO Max.

Alors, qui obtiendra les droits à long terme aux États-Unis? Eh bien, notre argent n’est pas sur Netflix. Malgré l’émission diffusée sur ABC, la série est en fait distribuée par 20th Television, une des divisions de Fox. Comme nous le savons, Disney a récemment racheté Fox.

Donc, notre meilleure supposition est que dans les deux prochaines années, Disney + ou Hulu (ou les deux?) Auront probablement les 12 saisons disponibles.

Pour l’instant, la dernière saison est disponible sur Hulu, mais vous comptez sur les services VoD pour pouvoir regarder l’intégralité de la bibliothèque arrière à partir d’avril 2020.

Qu’en est-il de Netflix UK, CA ou AU?

Au Royaume-Uni, la série reste disponible sur Amazon Prime (avec 7 saisons) et NowTV (avec 4 saisons) et son arrivée sur Netflix semble peu probable.

Au Canada, une seule saison est disponible pour diffuser avec Amazon Prime portant cela.

En Australie, Foxtel est le seul fournisseur à proposer Modern Family avec neuf saisons sur Foxtel Now.

En dehors des États-Unis, Amazon Prime pourrait être un concurrent probable pour le plan de streaming à long terme, mais de même, cela pourrait également être un gros atout pour Disney +.

Quelles régions diffusent Modern Family?

Malgré tout ce qui précède, certaines régions Netflix diffusent Modern Family.

Selon Unogs, ces régions comprennent Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, l’Allemagne, la Suisse et la Suède.

Cela dit, le salon a maintenant conclu que son avenir à long terme sur ces régions n’est pas clair.

Certains ont signalé avoir réussi à passer à ces régions à l’aide d’un VPN pour regarder Modern Family, mais nous vous le déconseillons.

C’est tout ce que nous savons sur les droits de diffusion en continu sur Modern Family et, malheureusement, il ne semble pas que Netflix sera bientôt la maison de la comédie.