Les saisons 1-3 de ‘Killing Eve’ sont-elles sur Netflix?

Killing Eve est l’énorme série de la BBC qui, tout en n’ayant pas tout à fait gardé la magie de la première saison, est toujours un excellent spectacle bingeable. Killing Eve est-il sur Netflix et sinon, Killing Eve sera-t-il sur Netflix? Plongeons-nous.

Le thriller d’espionnage britannique qui présente les incroyables talents de Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw.

La série vient de Phoebe Waller-Bridge qui est surtout connue pour son apparence et ses talents derrière la caméra sur Fleabag de la BBC (malheureusement pas sur Netflix). Killing Eve est une série sur la vie d’un agent de sécurité et d’un assassin liés par plusieurs malheurs.

Est-ce que Killing Eve est sur Netflix aux États-Unis?

Malheureusement, Netflix a raté Killing Eve aux États-Unis. Malgré la diffusion sur AMC aux États-Unis, les droits de diffusion ont été récupérés par Hulu qui, au moment de la publication, diffuse deux saisons.

Une fois sa diffusion terminée, la saison 3 devrait arriver à Hulu en décembre 2020.

Killing Eve sera-t-il sur Netflix UK?

Netflix UK ne sera pas non plus le destinataire de Killing Eve. Pour le moment, les trois saisons sont disponibles sur BBC iPlayer qui diffuse également la série.

Au-delà de cela, de manière similaire à Fleabag, Amazon Prime diffuse ensuite le spectacle quelques années après ses débuts. Au moment de la publication, la première saison de Killing Eve est disponible via Amazon Prime.

Qu’en est-il de Netflix Canada et de l’Australie?

Au Canada, vous pouvez trouver la série en streaming exclusivement sur Crave.

En Australie, seule la première saison peut être trouvée au moment de la publication sur Stan.

Avant de conclure, nous serions stupides de ne pas mentionner le fait que Sandra Oh devrait apparaître dans la prochaine série de comédie Netflix intitulée The Chair. La série vient de D.B. Weiss et David Benioff.