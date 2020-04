Les saisons télévisées se terminent tôt: les fans de «Grey» #OneChicago «Flash» sont-ils heureux?

HISTOIRES CONNEXES

Avec la fin de la saison de télédiffusion, TVLine a demandé quels développements de l’intrigue vous espériez encore se dérouler à l’écran avant que vos émissions préférées ne deviennent noires. Et avec plusieurs séries déjà signées, l’un d’entre vous a-t-il apprécié le paiement?

Dans l’ordre alphabétique ci-dessous, nous avons exposé les souhaits de la saison abrégée à la fois des lecteurs et du personnel de TVLine, puis fait le point sur les espoirs qui ont été satisfaits… et qui parmi nous est toujours laissé en suspens. Nous mettrons bien sûr à jour ce document scientifique au fur et à mesure que les saisons se poursuivent près de leurs fins respectives.

Batwoman: La pauvre Mary n’a pas invité de façon si subtile ces derniers temps Kate et Luke à la faire entrer officiellement dans le cercle des chauves-souris de Bat-trust. Ce serait formidable de la voir rejoindre officiellement l’équipe plus tôt que tard. –TVLine

Le synopsis du 3 mai dit, en partie, que «Mary essaie de faire ses preuves auprès de Kate». Peut-être pour être digne de confiance en tant que nouveau membre de l’équipe?

The Blacklist: Ce spectacle a épuisé l’émerveillement du passé de Red. NOUS ne nous en soucions pas Allez juste après les méchants. Période. –Hal

Bien que la saison 7 ne se termine que le 15 mai, Red est en effet retourné à la poursuite des Blacklisters de la semaine maintenant qu’il pense que Katarina Rostova est morte. Cela dit, nous savons que Katarina est bien vivante, et l’épisode du 17 avril a soulevé une fois de plus la question de la véritable identité de Red.

Charmed: Abigael a été une nuisance magnifique pour les Charmed Ones toute la saison. Maintenant qu’ils ont retrouvé le pouvoir des trois, il est temps de mettre ce démon hors de sa misère (et du public). –TVLine

La soeur embêtante de Parker n’est pas apparue depuis l’épisode du 3 avril, au cours duquel elle a émis l’hypothèse qu’elle “serait probablement morte dans la semaine”. Pourtant, quelque chose nous dit que nous n’avons pas vu le dernier d’Abigael – et nous sommes en fait d’accord avec ça. Elle a vraiment grandi sur nous (et Mel) depuis que nous avons fait ce souhait.

Chicago Fire: Je suis tellement prêt pour un baiser de Brett et Casey. –Imzadi

L’amitié de Casey et Brett a continué de s’approfondir alors qu’elle est venue lui demander de l’aide après la mort de sa mère biologique, mais les deux n’ont pas encore partagé un petit creux. (Est-ce qu’ils cherchent une place sur cette liste, peut-être?)

Chicago Med: Je voudrais une sorte de résolution pour #Chexton, s’ils peuvent s’en sortir et communiquer ouvertement sur leur relation. Obtenez la vraie raison pour laquelle April a embrassé Crockett. -Aurore

Hélas, #Chexton était toujours dans les limbes à la finale du 15 avril. Après qu’Ethan se soit retrouvé au milieu d’une situation d’otage dangereuse, il s’est rendu compte qu’il avait fait une grosse erreur en lâchant April. Mais juste au moment où il semblait que les ex allaient enfin parler… Ethan a été appelé pour donner sa déclaration de témoin.

Chicago P.D .: Ce serait bien de revoir Burgess et Ruzek, même s’il n’y a qu’un indice. –Ingmar

Ils ne sortent pas ensemble, mais il y avait une scène amicale dans l’avant-dernier épisode de la saison qui laissait entendre qu’ils étaient sur le point de se retrouver.

Dynasty: Nous savons que Fallon a beaucoup à faire en ce moment – entre planifier un mariage et inciter le fils de Liam à l’aimer – mais ce serait bien si elle pouvait également insérer un autre numéro de musique fantastique, de préférence une mère-fille duo avec Alexis. –TVLine

Notre souhait est le commandement de Dynasty, apparemment! L’épisode du 17 avril du CW drama présentait un duo impromptu entre Liz Gillies (alias Fallon) et la star de Broadway Laura Osnes.

Empire: Un épisode récent a fait allusion aux transplantations britanniques Jamal et Kai adoptant un bébé. Quelques détails supplémentaires (et peut-être une photo de?) Sur le nouvel arrivant nous aideraient beaucoup à clore l’arc déjà tronqué de Jamal. –TVLine

Nous avons un peu obtenu notre souhait. Bien que l’épisode final du drame Fox ne fasse aucune mention de Jamal et Kai, le showrunner Brett Mahoney a fourni à TVLine une mise à jour exclusive sur la poursuite du bébé hors écran du couple dans notre chanson post-cygne Q&A. (Ils ont eu un garçon!)

Flash: Le showrunner Eric Wallace a déclaré à TVLine “le public n’aura pas à attendre la fin de la saison” pour que Barry réalise que sa femme est une fausse. Mais cela révélera-t-il quatre épisodes entiers avant la fin prévue de la saison? –TVLine

La promo de l’épisode du 28 avril suggère que, à la suite de cette querelle brutale à propos de Joe / WITSEC, Barry en viendra à soupçonner que sa «femme» n’est pas sa vraie femme. Mais que fera / peut-il faire avec cette intuition?

CLIQUEZ ICI POUR LA PAGE 2: GREY’S ANATOMY, NEW AMSTERDAM ET PLUS