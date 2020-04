Les saisons télévisées se terminent tôt: que devrait-il se passer sur “Flash”, “Grey” et plus

Des dizaines d’émissions de télévision actuellement diffusées seront interrompues dans les semaines à venir, avant les finales de la saison prévue. Qu’est-ce qui révèle, des rebondissements et des enchevêtrements que vous espérez néanmoins se produire avant que vos favoris ne se dirigent vers une interruption précoce dictée par la pandémie?

Certaines des émissions concernées pourraient ne laisser qu’un ou deux épisodes «sur la table», tandis que d’autres verront leurs saisons se prolonger de quelques épisodes, voire plus. (Vous pouvez trouver des détails dans la galerie Coronavirus Impact de TVLine.) Gardez cela à l’esprit lorsque vous souhaitez que quelque chose se passe avant l’arrivée de la finale de l’ersatz.

Les émissions scénarisées actuelles qui se termineront tôt sont All Rise, Batwoman, Bob Hearts Abishola, The Blacklist, Bull, Charmed, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, Dynasty, Empire, FBI, FBI: Most Wanted, The Flash, God Friended Me, The Goldbergs, Grey’s Anatomy, Last Man Standing, Law & Order: SVU, MacGyver, Nancy Drew, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: La Nouvelle-Orléans, Le quartier, New Amsterdam, Prodigal Son, The Resident, Riverdale, SEAL Team, Supergirl, SWAT et Young Sheldon.

Voici quelques-unes des attentes / souhaits mesurés de TVLine. Donnez-leur un coup d’œil, puis partagez le vôtre dans les commentaires!

Batwoman: Pauvre Mary, ces derniers temps, n’a pas si subtilement invité Kate et Luke à l’introduire officiellement dans le cercle des chauves-souris de Bat-trust. Ce serait formidable de la voir rejoindre officiellement l’équipe plus tôt que tard.

La liste noire: Il a déjà été révélé que Reddington n’est pas un Ilya Koslov modifié chirurgicalement, ce qui signifie que nous ne sommes toujours pas au courant de sa véritable identité. Avant la fin de la saison 7, nous nous contenterions de la moindre pépite d’informations fraîches (et vraies!) Sur qui est vraiment Red.

Charmé: Abigael a été une nuisance magnifique pour les Charmed Ones toute la saison. Maintenant qu’ils ont retrouvé le pouvoir des trois, il est temps de mettre ce démon hors de sa misère (et du public).

le feu de Chicago: Après deux saisons d’accumulation, nous sommes plus que prêts pour un baiser Brett / Casey pour nous aider à surmonter le hiatus.

Dynastie: Nous savons que Fallon a beaucoup à faire en ce moment – entre planifier un mariage et inciter le fils de Liam à l’aimer – mais ce serait bien si elle pouvait également insérer un autre numéro de musique fantastique, de préférence un duo mère-fille avec Alexis.

Empire: Un épisode récent a fait allusion aux greffes britanniques Jamal et Kai adoptant un bébé. Quelques détails supplémentaires (et peut-être une photo de?) Sur le nouvel arrivant nous aideraient beaucoup à clore l’arc déjà tronqué de Jamal.

Le flash: Le showrunner Eric Wallace a déclaré à TVLine, “le public n’aura pas à attendre la fin de la saison” pour que Barry réalise que sa femme est une fausse. Mais cela révélera-t-il quatre épisodes entiers avant la fin prévue de la saison?

L’anatomie de Grey: Ils – et nous les expéditeurs «Mermac» – avons attendu assez longtemps. Il est temps pour Meredith de vraiment vérifier le «paquet» que Cristina lui a envoyé en se livrant à un premier baiser avec un Cormac clairement frappé.

New Amsterdam: La frénésie alimentaire d’Iggy est devenue préoccupante et alarmante. S’il vous plaît, quelqu’un le remarque et le confronte pour que le doc puisse obtenir l’aide dont il a besoin.

Le résident: Nous doutons que le drame de Fox conclura complètement son scénario de Red Rock dans la finale de facto de mardi, mais nous aimerions toujours voir le Dr Cain obtenir une sorte de comeuppance pour ses nombreux méfaits.

Riverdale: Après quatre saisons – et presque aucun temps passé en classe – nous aimerions voir Archie, Jughead, Betty et Veronica enfiler une casquette et une robe et obtenir leur diplôme de Riverdale High. Après tout, ils ne peuvent pas rester au lycée pour toujours, n’est-ce pas?

Super Girl: Le concept d’un long con n’est pas perdu pour nous, mais il est temps pour Brainy de reprendre ses esprits – et de revenir à Nia. Elle est en train de traverser certaines choses en ce moment.

ÉCRASER.: Juste au moment où nous pensions que Chris et Street (et peut-être même les scénaristes) avaient oublié le baiser partagé à la fin de la saison dernière, boum! Chris y revint. Oserions-nous en espérer un à l’envers avant la saison 4?

