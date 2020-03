Les salaires des joueurs de la Liga en danger

Madrid.- Certaines équipes de LaLiga en Espagne devront couper le plancher pour les joueurs de football, car beaucoup dépendent des revenus du box-office pour payer les joueurs.

L’économiste José Gay de Liébana a souligné qu’il est difficile pour certains clubs de maintenir le salaire des joueurs, face à la crise du football mondial due au COVID-19 dit coronavirus.

“Les joueurs devraient abandonner une bonne partie de leur record, car tant qu’il n’y aura pas de compétitions, les clubs cesseront de se joindre. Je ne sais pas ce qui va arriver à la saison, mais je pense qu’un geste qui les honorerait serait d’arrêter de saisir une partie de leurs jetons. Les clubs vont devoir prendre des mesures car les sources de revenus les plus importantes ne vont pas leur venir: les droits de télévision, le marketing et le box-office », a-t-il expliqué dans une interview à l’agence EFE.

“S’il n’y a pas de concours, le sponsor peut faire valoir qu’il n’a pas de visibilité, et c’est compréhensible, car il aura tout à fait le droit de ne pas payer, tout comme le partenaire. Si cela continue, il est normal d’avoir une série de repensées et les joueurs devraient faire un effort. Pour le moment, une seule journée a été suspendue. Maintenant, le moment est grave, mais pas très grave. Mais si dans deux semaines nous continuons la même chose, ce qui donne cette impression, car cela ne se normalisera qu’en septembre, tout le monde devra se sacrifier “, a-t-il expliqué.

«Pour les clubs modestes, comme l’Espanyol, qui reçoit 50 millions de télévision dans les années 80 de son budget, l’entrée dans un nid de poule est presque la destination pour le moment. La Liga a déjà estimé la perte à près de 700 millions d’euros. Des clubs comme Barcelone et Madrid vont être accrochés à la peur, car ils ont des voies d’entrée différentes, comme la télévision, les champions, les parrainages, etc., et avec le robinet fermé… », a-t-il souligné.

La Bundesliga allemande connaît une situation similaire. En raison de la crise du SRAS VOC-2, certains ensembles tentent de “toucher” la poche des joueurs.

«Je sais des clubs qui parlent à leurs joueurs depuis longtemps et ils ont peut-être même déjà conclu un accord. C’est normal. Il y en a beaucoup qui doivent faire leur part », a déclaré Christian Seifert, président de la Fédération de la Ligue allemande (DFL) en dialogue avec le journal allemand Bild.