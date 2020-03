Les salles de projection au Mexique fonctionnent normalement; certains prennent des dispositions

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. 7

Les cinémas au Mexique restent ouverts et fonctionnent normalement, tandis que d’autres activités artistiques et de divertissement ont été suspendues en raison de restrictions visant à empêcher la propagation de Covid-19.

Ce mardi, avant la clôture de l’édition, la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (Canacine) n’avait pas publié de position officielle sur la pandémie qui – ont-ils souligné – pourrait survenir dans les prochaines heures.

Quant à la chaîne Cinépolis, ses activités se poursuivent normalement, tandis que la Cineteca Nacional informe La Jornada qu’à compter d’aujourd’hui, la capacité des sites est réduite à 50%, les fonctions extérieures sont annulées et accès libre.

Il y aura une campagne dans tout le campus pour la prévention et l’utilisation de gel antibactérien dans toutes les installations, a-t-il ajouté.

Seuls certains cinémas et complexes ont annoncé l’application de mesures et de nouveaux processus pour éviter les contagions, comme l’achat en ligne ou la limitation de l’accès des gens aux lieux.

Cinemex a annoncé sur les réseaux les mesures pour renforcer votre tranquillité d’esprit dans nos complexes, qui consistent à acheter des billets avec l’application ou en ligne; si vous avez les billets physiques, les mêmes personnes sont invitées à les scanner avant d’entrer dans la salle; éviter les rides et avant de manger, se laver les mains pendant plus de 20 secondes. En outre, il est recommandé de se couvrir la bouche et le nez avec le coude lors de la toux ou des éternuements et de jeter immédiatement les mouchoirs ou les serviettes à la poubelle.

La chaîne souligne que son personnel privilégiera le nettoyage constant de l’ensemble du complexe. Il suggère que si vous êtes malade ou malade à la maison, vous devez éviter de vous rendre dans les lieux publics, notamment les cinémas et les centres de divertissement.

Le cinéma Tonalá, engagé pour la sécurité et la santé, a annoncé les mesures suivantes: l’accès à la salle sera limité à 65%, un gel antibactérien sera fourni, les avant-bras des sièges seront nettoyés au chlore après chaque fonction, et les invités sont invités à les gens à se laver les mains.

Cinemania disposera également de mesures préventives pour la phase 1, tandis que La Casa del Cine fonctionnera également normalement.

