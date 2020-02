Les salopettes sont à la mode: apprenez à les porter et soyez divins dans la rue

Croyez-le ou non, ce grand-père de votre grand-père agriculteur est devenu à la mode. Eh bien, pas ce style mais le format. Regardez les façons de le porter et ça a l’air spectaculaire.

Pour:

9 février 2020

Il salopette C’est un vêtement inventé pour les agriculteurs et les travailleurs pour protéger leurs vêtements de la saleté.

C’est actuellement une tendance et a évolué dans les imprimés, les formes et les couleurs pour la porter de la meilleure façon possible.

La salopette est de retour à la mode.

Vous pouvez les contraster avec des chemisiers chics ou des accessoires qui se démarquent: chemises formelles, à rayures ou à motifs, même avec des colliers courts pour avoir l’air frais. De plus, les hauts courts sont une autre option: la salopette couvrira votre abdomen mais vos bras seront découverts pour plus de confort.

Parmi les combinaisons les plus populaires, il y a le jean bleu, mais il existe d’autres couleurs, comme le rose ou le jaune. Accompagnez-les de pièces dans des tons neutres.

La salopette est de retour à la mode.

Même pour une fête, ils sont super! Portez des talons et de la bijouterie en fonction de l’événement (jour et nuit), et vous les éclipserez tous.

Si c’est l’été, optez pour des salopettes courtes ou habillées, en couleur ou avec des imprimés. Avec un polo en couleur ou des imprimés. En hiver, vous pouvez le porter avec un pull et des collants.

La salopette est de retour à la mode.

Sortez et achetez-vous les meilleures combinaisons du monde. Tu es déjà belle!