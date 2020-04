Les scénaristes de fin de partie confirment la taquinerie de Namor

L’une des choses que les fans aiment le plus dans l’univers cinématographique Marvel est d’essayer de garder les yeux ouverts pour les œufs de Pâques qui sont cachés en arrière-plan de chaque film, et tandis que certains ne sont là que pour faire référence à l’histoire de la bande dessinée et faire appel à la purs et durs, d’autres finissent par faire allusion à ce que le studio prévoit pour l’avenir ou à jeter les bases d’événements que nous ne verrons pas sur grand écran dans les années à venir.

Tandis que Avengers: Fin de partie était un peu plus léger sur ces taquineries que les entrées précédentes de la franchise, ce qui n’est guère surprenant quand il était beaucoup plus soucieux de mener à bien une décennie de narration d’une manière satisfaisante, il y a eu un échange entre Okoye et le reste des héros les plus puissants de la Terre au début dans le film que beaucoup de fans ont instantanément compris.

Le chef de la Dora Milaje a mentionné les tremblements sous-marins près de Wakanda auxquels elle faisait face en les laissant seuls, ce que beaucoup de gens ont interprété comme une référence indirecte à Namor, un personnage qui fait depuis longtemps l’objet de rumeurs pour le MCU. Et lors de la récente soirée horlogère pour célébrer le premier anniversaire de Avengers: Fin de partieLors de la libération, les écrivains Christopher Markus et Stephen McFeely ont laissé entendre de manière cryptique qu’Okoye parlait bien d’Atlantis pendant la scène en question.

Parfois, vous plantez des graines. Parfois, ils grandissent. -CM #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty https://t.co/9U16imVm1f – ComicBook.com (@ComicBook) 28 avril 2020

Des choses comme cela ne se produisent jamais par hasard dans le MCU, et Namor et Atlantis ont tous deux été fortement répandus pour jouer un rôle majeur dans Black Panther II depuis un certain temps maintenant. Cependant, le Sub-Mariner est soumis aux mêmes problèmes de droits délicats que le Hulk avec Universal qui contrôle également ses sorties en solo. Mais étant donné que nous avons entendu que ceux-ci ont été résolus maintenant, il semble probable que Marvel sera en mesure d’utiliser le Prince d’Atlantide pour aller de l’avant, et peut-être même de l’avoir comme prochain adversaire majeur de T’Challa.